Investigação SÁBADO. Susana Torres “usa” nome de Cristiano nas sessões de coaching

Cristiano Ronaldo foi um dos visados numa das sessões online de Susana Torres, durante o Programa de Alta Performance de Desporto, que custa a cada cliente cerca de 7 mil euros. Perante uma plateia de dezenas de pessoas, não só deu a entender ser amiga e coach do futebolista, como afirmou mesmo ter estado em sua casa, no seu quarto e no quarto dos filhos. Na altura explicava aos clientes que participavam na sessão como deviam ativar energia, dando como exemplo Ronaldo. “O Cristiano Ronaldo ficou expert nesta matéria, foi estudar o impacto das radiações. Houve uma altura em que ele estava superobcecado e tomou uma série de medidas. Não há telemóveis dentro do quarto do Cristiano Ronaldo. Eu já estive no apartamento dele na Rua Castilho, em Lisboa, e até a forma como a eletricidade foi montada no quarto foi pensada.”