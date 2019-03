Isto é a violência doméstica

Considero-me uma pessoa forte e com fé para superar todas as dificuldades que tenho atravessado. Não sendo assim, nem com apoio médico estaria aqui! Chamo-me Maria, tenho 50 anos e há 30 que sofro com violência doméstica. Tenho medo de ser mais uma das vítimas mortais anunciadas diariamente, prevendo que, à posteriori, todos lamentarão não terem sido tomadas medidas.

Sempre trabalhei num mundo tipicamente masculino, como agricultora e nos últimos anos como gestora de uma propriedade de família, no Alentejo, com mais de 100 bovinos. Mas nunca me insinuei aos homens, nem usei roupa provocante. Contudo, suspeito que o meu ex-marido teve ciúmes e o álcool potenciou o comportamento violento. Não posso desculpar certas coisas só porque ele bebe.

A sociedade assinala o 7 de março, pela tristeza do luto das vítimas da violência doméstica, mas desperdiçam-se oportunidades para punir exemplarmente os agressores. À data em que é publicado o meu testemunho, 8 de março, não celebro o Dia da Mulher. Porque todos os dias deveriam ser como este, tanto para as mulheres, como para os homens dignos desse nome.

É impossível quantificar as lesões que acumulei ao longo dos anos. Os hematomas foram inúmeros em diversas zonas da nuca, da boca, do nariz, do peito e dos olhos. As ameaças de morte várias: cheguei a ter uma caçadeira apontada à cabeça. Os insultos uma constante desde o casamento, com acusações de futilidade, incapacidade e responsabilidade total por todos os problemas que ocorriam. Quando me deitava com ele, sentia que dormia com o inimigo.

Teleassistência com falhas

As expectativas favoráveis ao meu processo são baixas, dada a falta de atenção das autoridades ao assunto. Em novembro de 2017, eu e a minha filha mais velha apresentámos queixa à GNR contra o meu ex-marido, por crime de violência doméstica. Aconteceu depois de ele ter sido convidado a abandonar a minha casa e recusar-me a manter uma conversa na qual agredia-me verbalmente. Deu-me um encontrão.

O caso chegou a tribunal nesse mesmo mês, sendo considerado de máximo risco. Só fui ouvida em fevereiro de 2018. Entretanto, houve um interregno no processo. Em junho de 2018, conseguiram notificá-lo para ser interrogado e foi constituído arguido. Foram ouvidas cinco testemunhas da minha parte: quatro primos e a minha filha mais velha. Desde então, o processo praticamente não avançou.

Na altura da apresentação da queixa, recebi o estatuto vítima especialmente vulnerável mantido nas reavaliações até à data. Também atribuíram-me o aparelho da teleassistência além dos seis meses, o que evidencia situação de especial gravidade. Anda sempre comigo na mala. Várias vezes carreguei no botão de emergência do dispositivo, que funciona com GPS e está ligado a uma central clínica. Os serviços de atendimento ligam-me e de seguida contactam a GNR local, um processo moroso e na dependência da disponibilidade dos agentes. O sistema tem elevada ineficácia porque também há falhas de rede.



Desde janeiro deste ano que sou acompanhada pela advogada Natália Costa Campos. (A defensora de Maria traça à SÁBADO, em termos genéricos, o perfil-tipo de um agressor mas sem falar do caso concreto: "É por excelência um manipulador e também tende a manipular o processo, inclusive durante o inquérito, a dissuadir e a persuadir quem está próximo da vítima. Tem de existir capacidade de todos os intervenientes para não se deixarem também iludir. Quanto à tão difundida e anunciada protecção da vítima, a teleassistência de nada serve, nem como medida de segurança, nem como prevenção.")

Reclusa em casa

Casámo-nos em agosto de 1988 porque engravidei dele. Em fevereiro de 1989 comecei a ser molestada, física e psicologicamente. Tinha 21 anos e a minha filha um mês. A violência surgiu de forma gratuita, nunca compreendi as motivações. Saí de casa por momentos, para fugir às agressões, mas regressei sempre pela minha filha.

Ele acusava-me da incapacidade de lhe dar um filho homem. Pretendia com a hipotética gravidez condicionar-me novamente a todos os níveis, além da satisfação do capricho. Várias vezes resisti a ficar grávida, por medo, por total insustentabilidade da relação e por poder provocar a um novo filho a mesma situação inenarrável em que as minhas duas filhas acabaram por crescer.

Desde 1995 recorro ao apoio profissional, discreto e abnegado de um primo psicólogo clínico, com vasta experiência, também amigo do [alegado] agressor e que tudo tentou no sentido de harmonizar o casamento.

Sem efeito. Em 1997, o meu ex-marido fechou-me em casa durante sete dias, para que as minhas filhas e familiares não vissem as cicatrizes na cara. As agressões tornavam-se uma situação da mais profunda humilhação e vergonha pública. Mas era igualmente importante para mim evitar que os meus pais soubessem dos nossos problemas, além de querer proteger a imagem pública dele.

Consulta no psiquiatra

Em 2010, tive uma gravidez com aborto espontâneo e fui acusada de ser a responsável. Nesta fase, ele fazia vida boémia e desaparecia por vários dias. Apesar de os factos terem prescrito perante a lei, detenho ainda provas dessa frequência e dos elevados gastos financeiros suportados pelos rendimentos gerados na exploração agrícola herdada dos meus pais e património comum, nessa altura.

Em 2011, recorri aos serviços de um psiquiatra, por conselho de um familiar da parte dele e por constatar a minha debilidade física e psicológica, contrastantes com outras fases da vida em que tinha conseguido superar com firmeza. Ele fez questão de acompanhar-me à consulta, aparentemente solidário, mas tentou condicionar a conversa e o diagnóstico. A situação originou desentendimento e agressões verbais, além das de incapacidade de superação de dificuldades sem recurso a suporte exterior. Situação característica de "menina mimada", dizia ele.

Resisti sempre a ser acompanhada por um psicólogo externo à família para evitar maior exposição e até muito tarde ter acreditado ainda conseguir recuperar o casamento, além do pânico do risco pela minha vida ao expor o agressor. Acedi a ter acompanhamento de uma psicóloga há pouco tempo.

Tentativa de suicídio e saída de casa

Após a saída de casa das minhas filhas, e contra todos os princípios em que fui educada, cheguei a tentar suicídio pela ingestão de comprimidos, em meados de 2012. Foi numa noite que me senti desorientada, estava sozinha… como sempre. Pesava 42 quilos, só comia iogurtes e a minha mãe tinha falecido meses antes. Nem sei o que tomei. Tinha uma cesta na bancada da cozinha com vários comprimidos e tomei-os. Mas acordei e não recorri a qualquer assistência hospitalar.

Saí de casa numa segunda-feira de outubro de 2013, às 13h. Nesse fim de semana temi pela vida, porque ele pontapeou-me com botas de biqueira de aço na cara. A tortura durou três horas e aconteceu na noite de sábado para domingo, quando eu estava sentada junto à lareira da cozinha. Fiquei com os olhos roxos, os lábios cortados, lesões no peito e nos joelhos, mais uma costela fraturada.

No domingo disfarcei a cara com base e óculos escuros, não era a primeira vez que o fazia. Fui levar as minhas duas filhas ao comboio, porque estudavam em faculdades de Lisboa. Mas a mais nova esqueceu-se da carteira e quando voltou atrás viu o meu estado e adiou a ida. Ela quis denunciar o pai e pediu-me para ir ao hospital, mas não fui. Temi que ele retaliasse em mim e nas filhas.

Naquela manhã de segunda-feira, a minha filha partiu para Lisboa e recebi um telefonema dele a perguntar se não voltava à herdade. Fui. Preparei-lhe o almoço, a seguir deitei-me cheia de dores no corpo. Ele foi ter comigo ao quarto e perguntou-me se precisava de alguma coisa. Respondi-lhe que me deixasse em paz. Ele retorquiu: ‘És uma orgulhosa.’

Quando o vi a sair de jeep, peguei num pequeno saco de viagem, meti três ou quatro peças de roupa, alguns livros, e fui para a casa dos meus pais onde permaneço até hoje. Fica a cinco quilómetros da herdade. As filhas acompanharam-me de espontânea vontade. A mais velha tomou a minha defesa, até física, por variadas vezes, mas nos tempos mais recentes.

Divórcio por comum acordo

Apesar de separados, ele tinha a chave da casa dos meus pais onde eu vivia. Acompanhava as refeições por coação psicológica. Certa vez, eu tomava duche e a filha mais velha preparava o jantar. Ele insultou-nos, dizendo que não era comida que se apresentasse a quem tinha trabalhado todo o dia. Puxou a toalha da mesa, partiu os pratos, o tampo de vidro e apanhou de raspão a orelha da filha. A cena foi presenciada por um primo, que ficou horrorizado e levou-nos para a sua casa na vizinhança.

Falava-lhe repetidamente sobre a necessidade do divórcio, mas ele chantageava-me com o facto de a herdade ser indivisa e se a vendesse seria um desrespeito pela memória dos meus pais. Acabou por ser ele a pedir divórcio por comum acordo, na sequência de partilhas pendentes com o seu lado da família e da vontade de afastar-me desse processo. A partilha de bens continua por fazer e está num novelo jurídico, criado para bloquear-me a sobrevivência.

Medo de retaliação

Temo a retaliação, porque trabalho na exploração agropecuária que herdei dos meus pais e onde ele está a viver. Está acantonado no assento de lavoura da propriedade, antes a nossa casa, e por recurso a habilidades jurídicas. Trata-se de um indivíduo reconhecido como violento e que sempre criou temor na população local.

Recebi proteção policial nos primeiros dias de novembro de 2017, para deslocar-me à referida exploração que é a minha única fonte de rendimento. Ao fim de pouco tempo, a GNR manifestou a impossibilidade de dar continuidade a esta proteção por falta de meios.

Através da coação exercida de forma hábil, o meu ex-marido tem condicionado o funcionamento da herdade. Desde que assumi a gestão da mesma, após o falecimento dos meus pais, ele procurou conduzir-me ao abandono do meu sustento para assim ficar à mercê da sua vontade, seja ela qual for. Ora escondendo as chaves do trator para dar palha às vacas; ora impedindo-me de utilizar as instalações sanitárias, através de cães estrategicamente colocados para vedarem os acessos; ora dissuadindo pessoas de me auxiliarem no trabalho.





Nestas ocasiões, solta os animais e muda outros de cercas e currais, sabendo que está a prejudicar o apuramento da raça e os apoios financeiros. Mas sou resistente e tenho um anjo da guarda muito bom.