Desde o início do ano e até ao dia 10 de maio, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) detiveram 618 pessoas na sequência de processos relacionados com violência doméstica. De acordo com os dados, avançados pelo Público, os números traduzem-se numa média de quase cinco detenções por dia.

O número de detenções tem, nos últimos anos, vindo a aumentar. Só a PSP deteve, 516 pessoas em 2016, 565 em 2017 e 598 em 2018. Em 2019, em menos de cinco meses, a PSP fez 247 detenções por violência doméstica. Este número é, no entanto, "indicativo" – já que podem existir casos que ainda não foram contabilizados.

Já a GNR deteve, até 30 de abril, 371 pessoas – num total de 4222 crimes de violência doméstica registados. Juntando a este número os casos avançados em comunicado por aquela força de segurança, até ao dia 10 de maio foram detidas 382 pessoas.