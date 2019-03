Multimilionário morre em cirurgia de aumento do pénis

Arye Laniado, de 65 anos, morreu durante uma cirurgia ao aumento de pénis numa clínica em Paris, França.

Segundo reporta o jornal belga Le Soir, as várias complicações durante a operação terão provocado uma paragem cardiorrespiratória que vitimou o multimilionário de nacionalidade belga-israelita. De acordo com o Daily Mail, o homem faleceu depois de lhe terem injetado uma substância no pénis.