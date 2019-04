"A mensagem é clara: se foi condenado por violência contra mulheres e crianças, não é bem-vindo neste país", disse o ministro australiano da Imigração. Lei entrou em vigor no final de fevereiro deste ano.

A Austrália proibiu a entrada de acusados por violência contra mulheres e crianças no país. A lei, anunciada pelo ministro australiano da Imigração, David Coleman, entrou em vigor no final de fevereiro deste ano.



"A Austrália não tem tolerância para perpetradores de violência contra mulheres e crianças", afirmou Coleman. "A mensagem é clara: se foi condenado por violência contra mulheres e crianças, não é bem-vindo neste país. Não interessa a forma como a ofensa ocorreu, ou qual foi a sentença – a Austrália não tolera perpetradores de violência doméstica".



Assim, a Austrália vai negar vistos a qualquer pessoa que tenha uma condenação por violência contra mulheres e crianças



A lei australiana já previa que estrangeiros a viver no país que fossem condenados a uma pena de prisão de 12 ou mais meses fossem expulsos mal terminassem de completar a pena. Agora, com a nova legislação, qualquer estrangeiro que seja processado por este delito será imediatamente expulso do país.