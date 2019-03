Em dia de luto nacional pelas vítimas de violência doméstica, a lista de mulheres assassinadas em 2019 conta com 11 nomes. As pessoas “não querem discursos políticos, não querem cerimónias públicas”, defende Daniel Cotrim, da APAV. São precisas medidas concretas.

Desde o início do ano, em 66 dias, foram mortas 11 mulheres em Portugal vítimas de violência doméstica. A mais recente, na quarta-feira, foi assassinada pelo marido em Vieira do Minho. Esta quinta-feira assinala-se o primeiro dia de luto nacional pelas vítimas de violência doméstica e primeiro-ministro e vários membros do Governo cumpriram um minuto de silencio em homenagem às vítimas. Mas o que continua a falhar?

O mais importante é efetivar a lei, defende Daniel Cotrim, psicólogo e responsável pela área de violência de género e doméstica da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). Porque apesar de estarem presentes na legislação, as medidas de proteção e de coação, que deveriam ser aplicadas em 72 horas, "demoram três a seis meses a serem aplicadas" – o que se traduz na "janela de oportunidade para as mulheres serem assassinadas", explica o psicólogo à SÁBADO.

Por outro lado, é necessário que mais pessoas, que não as vítimas, denunciem os casos de violência doméstica. "Continuamos a ter muito a questão do ‘entre marido e mulher não se mete a colher’", afirma Daniel Cotrim. E basta olhar para os números: apenas 10% das denúncias são feitas por terceiros, em grande parte porque as pessoas acreditam que "o que acontece no domínio do privado deve ficar por lá".

No entanto, mesmo nos casos denunciados, "as questões da efetivação da lei, dos direitos das vítimas, estão completamente por fazer". Daniel Cotrim acredita que mais denúncias feitas por terceiros podem ajudar a reduzir estes crimes: "Uma grande quantidade de pessoas, se fossem referenciadas ao sistema por vizinhos, colegas ou amigos, poderia ter um acompanhamento diferente. Porque mesmo que estas pessoas negassem os casos de violência doméstica, por medo, ficariam referenciadas ao sistema e poderia ser feito um follow-up das situações".





Elas não querem minutos de silêncio, senhor primeiro ministro Sim. É isso que neste país os políticos dão às vítimas de violência doméstica. Um minuto de silêncio, quando elas já tiveram tantos. Elas não querem minutos de silêncio, senhor primeiro ministro, querem ações e respostas imediatas. Querem segurança, liberdade e respeito.





Sobre o dia de luto nacional, o responsável da APAV acredita que é um dia importante "do ponto de vista simbólico" mas que tem que ser principalmente "um dia de luta". "Para nós [organizações de apoio às vítimas], todos os dias são dias de luto", lamenta Daniel Cotrim, defendendo que é preciso refletir sobre estas questões mas que são necessárias medidas concretas. "É o que as pessoas querem na realidade. Não querem discursos políticos, não querem cerimónias públicas. Tudo isso é importante, mas o que é necessário é que estas situações não aconteçam e, infelizmente, ontem [6 de março], aconteceu mais uma".

Estado precisa de ser monitorizado

Para que as medidas de proteção contra as vítimas de violência doméstica sejam aplicadas, é fundamental o papel das entidades públicas. "Da mesma forma que as organizações do setor privado, e bem, são controladas e fiscalizadas para saber se a missão está a ser bem desenvolvida, o Estado tem de ser exatamente monitorizado da mesma maneira", defende o psicólogo.

Nos tribunais, estes casos devem ser julgados por magistrados e magistradas especialistas nestas matérias. "De família e menores, de violência doméstica. Não chega criar mais uma instância para depois não se saber o que se deve fazer dela. Não pode ser mais um saco onde se tratam as pessoas como mais um papel, de forma burocrática", diz Daniel Cotrim. "É preciso humanizar o sistema".

Sobre o afastamento do juiz Neto de Moura dos casos de violência doméstica, a APAV defende que " tudo aquilo que são crenças pessoais, estereótipos, formas de ver, ideias pessoais sobre a relação entre homens e mulheres, devem ser afastados" dos tribunais. "Os juízes têm que julgar de uma forma imparcial", sublinha o psicólogo.



11 mulheres foram assassinadas desde o início do ano

5 de janeiro

Em Lagoa, no Algarve, um homem de 42 anos matou a tiro a companheira, de 48, antes de se suicidar. Na origem do homicídio terão estado ciúmes doentios.

Juntos há mais de um ano, passavam uma imagem de um casal feliz. Mas, segundo contou ao Correio da Manhã uma amiga da mulher, o homem "era agressivo e ciumento, sobretudo quando bebia". A investigação concluiu que o homem assassinou a companheira e suicidou-se em seguida.

7 de janeiro

Dois dias depois, um homem de 52 anos matou a cunhada, de 46, à pancada. O crime ocorreu na ilha Terceira, nos Açores, na sequência de uma disputa por uma casa que pertencia à mãe do arguido, falecida pouco tempo antes.

O homicida pretendia expulsar a cunhada de casa. Acompanhado de um amigo, invadiu a habitação durante a madrugada e espancou a mulher – que ainda foi socorrida mas não resistiria aos ferimentos.

11 de janeiro

Uma mulher de 30 anos foi encontrada, brutalmente espancada, por uma vizinha nas escadas do prédio onde vivia, em Almada. Acabou por morrer no Hospital Garcia de Orta, onde não resistiu aos ferimentos.

A autópsia concluiu que Vera foi assassinada com socos e pontapés. O agressor não foi ainda detido, mas suspeita-se de um crime passional.

No mesmo dia, duas mulheres foram assassinadas no Alandroal, no distrito de Évora. Um homem de 83 anos matou a tiro a mulher, de 83 anos, e a cunhada, de 80, na sequência de uma discussão. Suicidou-se de seguida.

17 de janeiro

Em Oeiras, uma mulher encontrou os pais, de 70 e 71 anos, mortos em casa com ferimentos de bala. A arma encontrava-se no local e a PSP acredita ter-se tratado de um homicídio seguido de suicídio.

Ao Correio da Manhã, vizinhos do casal garantiram que o homem e a mulher se envolviam em discussões frequentes.

27 de janeiro

Depois das 23h00 de domingo, uma mulher brasileira de 48 anos foi encontrada morta em casa, em Santarém. O corpo apresentava sinais de agressões violentas. Foi um vizinho que deu o alerta às autoridades. A mulher, mãe de dois filhos, trabalhava em casas de diversão noturna e a polícia acredita que se dedicaria à prostituição na casa em que morava e onde foi assassinada.

31 de janeiro

Uma jovem de 25 anos foi assassinada pelo ex-namorado, de 26 anos, em Moimenta da Beira, na sequência de uma discussão. A mulher, mãe de dois filhos, apresentava ferimentos profundos nas zonas do pescoço e do peito e ferimentos defensivos nas mãos.

4 de fevereiro

Uma mulher de 60 anos foi encontrada morta em casa, em Cruz de Pau, no Seixal. O crime foi cometido pelo genro, que fugiu com a filha de dois anos – que também matou no dia seguinte.

18 fevereiro

Um homem de 62 anos matou a ex-mulher, com um ou mais tiros de caçadeira, num parque de estacionamento à saída da dancetaria São Martinho, na Golegã. A mulher de 53 anos tinha já feito queixa do seu agressor à GNR, mas a justiça não atuou.

6 de março

Uma mulher foi morta pelo marido em Vieira do Minho. "Tratou-se de um homicídio de uma mulher num quadro de violência doméstica. O marido entregou-se às autoridades e está detido", disse à Lusa fonte da GNR.



PSP e GNR receberam 26.439 queixas em 2018

A PSP e a GNR receberam, em 2018, 26.439 queixas de violência doméstica, menos 1,1% do que em 2017. Os dados, avançados pelo Ministério da Administração Interna, revelam que 79% das vítimas que apresentaram queixa às forças de segurança no ano passado eram mulheres e que 83,5% dos alegados agressores eram homens.