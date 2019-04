Foram 14 em Portugal. 16 em Espanha. O número de mulheres mortas pelos companheiros e ex-companheiros continua a aumentar e, tal como em território português, em Espanha os números de 2019 já ultrapassaram os do ano passado.

Segundo os meios de comunicação espanhóis, 16 mulheres foram mortas em crimes de violência de género este ano. A mais recente ocorreu no domingo, 7 de abril, quando o corpo de uma jovem de 26 anos de Vinarós foi encontrado numa localidade de Tarragona. O companheiro, de 22 anos, confessou às autoridades o crime e revelou onde estava o corpo da vítima – desaparecida desde 17 de fevereiro. Outras duas pessoas foram detidas por suspeitas de estarem envolvidas. Segundo o La Vanguardia, também os pais do jovem foram detidos por suspeitas de encobrir o crime.

As comunidades de Andaluzia e Madrid, de acordo com o El País, lideram a lista com três mulheres assassinadas. Dez das vítimas mortais eram espanholas e apenas uma das mulheres que foi encontrada sem vida tinha denunciado o agressor. 11 menores ficaram órfãos

Em Portugal, 14 mulheres foram assassinadas por namorados, maridos, ex-namorados e familiares. Em média, uma mulher por semana morreu. O caso mais recente ocorreu no sábado, 6 de abril, quando uma mulher de 44 anos foi encontrada morta na banheira da casa onde vivia, em Torres Vedras.

As mulheres que foram mortas às mãos dos companheiros

A 3 de janeiro, em Cantábria, uma mulher de 26 anos foi esfaqueada até à morte pelo namorado, de 29 anos. A jovem tinha um filho de cinco anos que vive com a família na República Dominicana, de onde era natural.

A 12 de janeiro, em Málaga, uma espanhola de 47 anos foi esfaqueada em casa pelo ex-companheiro. O filho da vítima, de 16 anos, presenciou o crime e acabou ferido.

Um dia depois, a 13 de janeiro em Lanzarote, uma mulher de 28 anos – desaparecida desde dia 1 do mesmo mês – foi encontrada morta. O marido, de 44 anos, não fez queixa do desaparecimento até ao dia que confessou às autoridades ter encontrado a mulher morta e ter atirado o corpo para o mar – este caso não entra na lista das 16 mulheres assassinadas até à data porque ainda está em investigação.

A 15 de janeiro, em León, uma mulher de 95 anos morreu no hospital, onde se encontrava há três dias após ter sido agredida pelo marido.

No dia 19 de janeiro, em Saragoça, Rebeca, de 47 anos, foi encontrada morta em casa de um homem que se encontrava em liberdade condicional após ter estado 14 anos preso por matar a mulher. Rebeca tinha sido a advogada de defesa do homem, com quem mantinha uma relação amorosa.

A 26 de janeiro, em Sevilha, uma mulher de 67 anos foi assassinada à pancada pelo marido na casa onde viviam os dois.

A 30 de janeiro, em Tarragona, uma jovem de 17 anos foi assassinada pelo namorado, de 19.

No dia 3 de fevereiro, em Tenerife, um homem de 57 anos matou à pancada a tia, de 60 anos. Este caso foi considerado violência de género já que a vítima e o agressor viviam na mesma casa e mantinham uma relação.

A 8 de fevereiro, em Madrid, uma mulher de 22 anos foi encontrada esquartejada dentro de um congelador. Estava desaparecida há cerca de um não e meio. O namorado, de 42 anos, foi detido.

No dia seguinte, em Alicante, um homem de 34 anos degolou a mulher, de 29. Ainda fingiu ter encontrado a companheira morta.

A 8 de março, em Madrid, um homem matou a tiro a mulher, de 63 anos, após uma discussão. Suicidou-se de seguida.

No dia seguinte, em Málaga, uma mulher de 58 anos foi esfaqueada até à morte pelo marido, de 55 anos.

A 10 de março, em Pontevedra, um homem de 46 anos matou a tiro a mulher, de 43. O homem matou-se de seguida.

No dia 25 de março, em Madrid, uma mulher de 39 anos foi morta pelo marido, de 49, que depois cortou os próprios pulsos e morreu.

A 2 de abril, em Tenerife, um homem de 53 anos que terá regado com gasolina a mulher, de 47 anos, antes de lhe atear fogo, foi detido. O caso ocorreu a 16 de janeiro, mas pensou-se inicialmente que se tinha tratado de um acidente de viação.

Também no dia 2 de abril, uma húngara de 34 anos foi encontrada morta em Alicante. O companheiro, de 49 anos, foi detido.

Este domingo, 7 de abril, uma jovem moldava de 26 anos foi encontrada morta em Tarragona. O namorado e duas outras pessoas foram detidos. Esta terça-feira, também os pais do jovem foram detidos por suspeitas de encobrimento.