Uma mulher de 53 anos foi assassinada pelo companheiro, em casa, durante a noite deste domingo. Ester é a 17.ª mulher assassinada este ano num quadro de violência doméstica.

No Jardim do Mar, na Calheta, Madeira, o corpo de Ester foi encontrado pelos bombeiros já sem vida. "Quando chegámos, já era cadáver, já não havia nada a fazer", indicou o comandante da corporação. O alerta foi dado pelo irmão da vítima ao início da madrugada.

O companheiro da mulher, de 44 anos, com quem Ester estava casada há um ano, foi detido e passou a noite no Estabelecimento Prisional do Funchal. Segundo o Correio da Manhã, vai ser interrogado ainda esta segunda-feira pela Polícia Judiciária. Ester deixa três filhos.



Até junho de 2019, 16 mulheres tinham sido mortas em contexto de violência doméstica. O primeiro crime ocorreu a 5 de janeiro em Lagoa, no Algarve, onde um homem de 42 anos matou a tiro a companheira por ciúmes. Seguiu-se um homem que matou a cunhada à pancada por uma disputa por uma casa e a história de uma mulher de 30 anos que foi assassinada com socos e pontapés num crime passional.











Um relatório europeu, divulgado em janeiro, defende que Portugal fez "progressos significativos" contra a violência contra mulheres - sendo até pioneiro em certas áreas - mas precisa de mais condenações.



Cinco detidos por dia

De janeiro a maio deste ano, a PSP e a GNR detiveram 618 pessoas na sequência de processos relacionados com violência doméstica. Dados avançados em maio pelo Público revelam que foram feitas, em média, cinco detenções por dia.

O número de detenções na sequência de crimes de violência doméstica tem, nos últimos anos, vindo a aumentar. Só a PSP deteve 516 pessoas em 2016, 565 em 2017 e 598 em 2018. Este ano, em menos de cinco meses, a PSP fez 247 detenções.

Já a GNR deteve, até 30 de abril, 371 pessoas – num total de 4222 crimes de violência doméstica registados.

Relação íntima entre o agressor e a vítima

Segundo um relatório divulgado a 13 de maio pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), a violência doméstica tem um peso "preocupante" entre os crimes de homicídio em Portugal. Em quase um terço dos casos acompanhados pela associação há um relacionamento de intimidade entre vítima e agressor.





Vitimas de violência doméstica devem ter proteção nas 72 horas após denúncia A melhoria da proteção das vítimas de violência doméstica nas 72 horas após uma denúncia é uma das propostas apresentadas esta sexta-feira ao Governo pela comissão técnica que estudou o problema desde março.







Entre os crimes acompanhados pela APAV destacam-se "as relações de proximidade entre os autores e as vítimas de crime", sendo de "destacar as relações de intimidade entre autores e vítimas".

"Os relacionamentos entre cônjuges, namorados, ex-namorados, companheiros e ex-companheiros representam 31,25% da totalidade dos diferentes tipos de relacionamentos", refere o relatório. De acordo com a organização, "este número remete para a importância que a violência doméstica tem para a produção de crimes de homicídio em Portugal".



A APAV é uma organização sem fins lucrativos que apoia as vítimas de crimes de forma gratuita e confidencial.

Linha de apoio à vítima: 116 006