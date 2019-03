Um homem foi acusado pelo Ministério Público de abusar sexualmente de quatro crianças a quem fazia baby-siting. As crianças alegadamente vítimas tinham idades compreendidas entre os três e os seis anos e o arguido estava registado em vários sites de prestação de serviços de baby-sitting. Suspeito ficou em prisão preventiva a aguardar julgamento.

O homem de 31 anos, assistente operacional na área da educação na Câmara Municipal de Oeiras e baby-sitter nos tempos livres, segundo a acusação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa a que a SÁBADO teve acesso, terá abusado sexualmente de quatro crianças em três ocasiões distintas.

O suspeito, que estava empregado numa Câmara Municipal, prestava serviços de baby-sitting desde os 20 anos, estando inscrito em diversas agências de trabalho temporário que operam na área. O arguido oferecia os seus serviços para ir até casa dos clientes, ou aos hotéis onde estes ficavam hospedados.

No ano de 2017, uma das agências em que o arguido estava inscrito recebeu uma chamada de um casal que pedia que enviassem um baby-sitter até a um hotel na zona de Sintra para que "acompanhasse, vigiasse e tomasse conta de duas crianças, do sexo masculino, com cerca de 3 e 4 anos de idade".

O suspeito aceitou a chamada e dirigiu-se ao local onde tomou conta dos dois meninos de 3 e 4 anos. O arguido, depois de deitar as crianças, tê-las-á despido da cintura para baixo e abusado sexualmente das mesmas, no quarto de hotel. Segundo a acusação, o arguido só parou os atos sexuais "quando se apercebeu que as crianças estavam a acordar".

Meses mais tarde voltou a ser chamado a prestar serviços a um casal no mesmo hotel, desta vez a um rapaz de quatro anos. De novo, depois de adormecer o menino, o suspeito baixou-lhe a roupa e iniciou contacto sexual com a criança.

Já em setembro de 2018, o suspeito foi chamado a prestar serviços de baby-sitting a uma família na zona de Lisboa, para que tomasse conta da criança do casal, então com seis anos. O arguido já tinha trabalhado para aquela família em duas outras ocasiões, a tomar conta do rapaz. Em setembro foi contratado para trabalhar entre as 19h e a 1h. Os pais pediram-lhe que "vigiasse e cuidasse do menor, que lhe desse banho e jantar e que o deitasse", enquanto estes estavam fora.

De acordo com a acusação, depois de dar banho à criança, com o menino ainda despido, o homem começou a praticar sexo oral à criança. O rapaz pediu-lhe que parasse, mas, segundo a acusação, o homem continuou a prática, tendo inclusivamente virado a criança ao contrário para a molestar noutras zonas do corpo.

Estas práticas continuaram "durante alguns segundos, apenas parando [o suspeito] de o fazer porque o menor lhe implorou que parasse por um número de vezes não apurado".

O Ministério Público considera que o arguido "agiu determinado pela vontade de satisfazer os seus instintos libidinosos e com o firme propósito de conseguir molestar sexualmente" as quatro crianças, "o que conseguiu".

O DIAP lembra ainda que o arguido "bem sabia que os menores não tinham capacidade para se auto-determinarem sexualmente, tendo-se aproveitado do facto de com os mesmos se encontrar sozinho, de os ter aos seus cuidados e da confiança que os pais dos mesmos em si depositavam para obter gratificação sexual e satisfazer os seus instintos libidinosos, o que logrou".

É acusado de quatro crimes de abuso sexual de crianças que são punidos com pena de prisão entre três e dez anos ( de acordo com o artigo 171 do Código Penal ) e o agravo de terem sido praticados no seio de uma "relação familiar, de coabitação, de tutela ou curatela, ou de dependência hierárquica, económica ou de trabalho do agente e o crime for praticado com aproveitamento desta relação", de acordo com o artigo 177º do Código Penal.

O MP requereu que fossem retiradas amostras de ADN ao arguido e ainda que o mesmo, a confirmar-se que é culpado, seja condenado a pagar uma quantia para a reparação dos prejuízos sofridos pelas vítimas. É ainda pedido que caso o arguido seja condenado, lhe sejam aplicadas as penas acessórias de proibição de assumir a confiança de menor, em especial a adoção, tutela, curatela, acolhimento familiar, apadrinhamento civil, entrega, guarda ou confiança de menores, por um período a fixar entre cinco e vinte anos e de proibição de exercer profissão, emprego, funções ou atribuições públicas ou privadas, cujo exercício envolva contacto regular com menores, por um período fixado entre 5 e 20 anos.