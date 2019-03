Desde o início deste ano foram já detidas 126 pessoas por suspeitas de crimes de violência doméstica. Segundo dados da GNR, PSP e PJ, avançados pelo Público, os números equivalem a mais de duas detenções por dia. Só na quinta-feira, as autoridades portuguesas emitiram quatro comunicados sobre novos casos de violência doméstica.

Desde o início de 2019, Polícia Judiciária deteve duas pessoas, enquanto a GNR registou 45 casos – segundo comunicados emitidos até à data e disponíveis no site oficial. Já a PSP deteve 79 pessoas por suspeitas de crimes relacionados com violência doméstica, sobretudo do sexo masculino.

Na quinta-feira, o Governo aprovou um dia nacional de luto pelas vítimas de violência doméstica – a 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher. Em comunicado, o Conselho de Ministros defende que "a violência doméstica constitui uma realidade social intolerável e inadmissível num país desenvolvido".

"Neste combate, é fundamental contrariar a banalização e a indiferença, homenageando as vítimas e as suas famílias e assegurando a consciencialização desta tragédia", conclui a nota.