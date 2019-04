Vivemos num Portugal pré-histórico, onde os predadores são tratados como presas, num país sem costumes. Mentalidades submissas e subservientes ainda ecoam pelos corredores dos tribunais portugueses. O que dizer quando um quinto das vítimas de violência doméstica consideradas vítimas de risco elevado são menosprezadas pelo sistema? Um sistema de "altos valores" mas sem valor algum.

São precisas gerações para que as mentalidades mudem, mas não são precisas gerações para que a lei funcione. E a lei, ao funcionar, não está a enaltecer as mulheres portuguesas mas o nome de Portugal.

É preciso uma revolta social ao nível de todas as entidades que permita que este pré-existencialismo das mulheres deixe de ser isso mesmo, uma pré-existência. Vamos acabar com as mortes, com as crianças que ficam órfãs, elas próprias peões neste jogo da roleta russa que os agressores jogam e que arrasta o nome de Portugal para a lama.

Quem são os intocáveis?

Os intocáveis, são os agressores, são os que não protegem as mulheres mesmo com existência de prova. Temos vindo a assistir a uma escalada desenfreada de crimes relacionados com a violência doméstica. Enquanto os "intocáveis" fogem, a polícia não tem meios concretos para agir. E os intocáveis dos tribunais, exmos. senhores juizes, acham que se vive uma histeria coletiva com o tema. No entanto, as estatísticas não mentem, mas matam. Observatórios por criar, tribunais mistos por desenvolver e a apresentação de relatórios atrás de relatórios são as medidas do governo, ou seja, nada efectivo, nada de concreto e nada rápido.

Que número de mulheres, crianças e homens assassinados é preciso para que os intocáveis sejam inquiridos, punidos, e regados com alguma justiça efectiva? Num "estado de direito" sem estado ou direito, os intocáveis são reis dentro e fora dos tribunais. É tempo então de acabar com a monarquia e de começar a punir severamente todo este conjunto de agressores. De preferência fora da época de eleições!