Quase 30 mil inquéritos foram abertos e 20 mil foram alvo de arquivamento. "Nestes casos, entre marido e mulher tem que se meter a colher", avisa o procurador Miguel Ângelo Carmo numa ação de formação à GNR.

O Ministério Público abriu em 2018 quase 30 mil inquéritos a casos de violência doméstica, dos quais cerca de 20 mil foram arquivados. O número foi avançado pelo procurador Miguel Ângelo Carmo, assessor do gabinete da Procuradora-Geral da República (PGR), durante a uma ação de formação a militares da GNR para melhorar a intervenção associada a este fenómeno.



"Os números que já estão apurados pela PGR, ainda que não estejam validados pelo RASI [Relatório Anual de Segurança Interna], são os da abertura de 29 634 inquéritos, acima dos 27 mil em 2017", explicou. "Diz-se que as vítimas não têm confiança, mas o aumento do número de processos mostra que as vítimas acreditam no sistema de Justiça.", concretizou. Acompanhado pelo coronel Armando Marques e o tenente coronel Paulo Machado, Miguel Ângelo Carmo falou em videoconferência para 24 Núcleos de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) e dos 508 postos territoriais. "Acho que nunca falei para uma plateia tão inexistente e tão grande, mas as novas tecnologias deixam-nos articular mais e melhor", brincou.



Dos quase 30 mil inquéritos abertos em 2018, conta o procurador, 20 mil foram arquivados. Desde número, há uma lição a retirar. "O número desejável de tramitação é de 100 por procurador, agora há procuradores que recebam 300 e até 600. Como é que se conseguem bons resultados face ao número de inquérito?", salientou o procurador, que coordena o grupo de trabalho que está a criar um manual de boas práticas para os casos de violência doméstica.



Um dos grandes motivos que levam ao arquivamento acontece quando a vítima é chamada a depor novamente: "Grande parte das vezes, quando nos concentramos apenas na vítima, o meio de prova essencial, e pedimos um novo depoimento, a vítima tende a desistir da queixa e a não dar um novo depoimento."



Por isso há que "recolher com qualidade o depoimento da vítima", provido da "riqueza dos factos", para não ter que chamar novamente a vítima, pede Miguel Ângelo Carmo aos militares da GNR. "Temos que recolher com qualidade um depoimento que nos permita conseguir retirar todos os factos para habilitar o sistema de justiça a proceder sem necessidade de mais depoimentos. Quando o processo é remetido ao Ministério Público, o procurador não pode olhar para o auto e dizer 'não estão aqui coisas que pretendo saber'", explicou. "Quando a vítima decide fazer queixa, naturalmente teve muito tempo a ponderar se devia ou não apresentar a denúncia. A vítima vai aumentar o risco em que vivera, porque será inevitável que o agressor seja chamado para este processo. A vítima teve de decidir e o que é que ela espera do sistema de justiça? A devida proteção. E é nosso dever dar essa proteção", acrescentou.



Essa proteção, que culmina na detenção fora do flagrante delito, começa no desrespeito por um proverbio: "Nestes casos, entre marido e mulher tem que se meter a colher." Mesmo quando a queixosa desiste da queixa, há que estar atentos aos sinais de medo e "ir além da vítima": "Há mais pessoas que conhecem a vítima. Não devemos ouvir apenas a vítima. Antes de fazer a queixa, a vítima já foi ao médico, já revelou aos amigos que é vítima deste terror. O casal já poderá ter discutido em frente perante os filhos, talvez os professores notaram alguma tristeza. Uma criança que assiste a isto em casa é triste! O processo não pode acabar quando a vítima não quer prestar declarações. Nós somos capazes."



Por fim, o MP pede mais eficácia no preenchimento do auto de notícias e ficha de avaliação de risco. "Às vezes não está no auto de notícias o que está na ficha de avaliação de risco, como o facto de um agressor não ter arma", explicou o procurador. E a mera indicação do agressor ter armas é motivo para o MP fazer diligências: "Quando eu tinha um auto de notícia que, em qualquer frase, dizia que o agressor tinha armas, eu imediatamente fazia busca domiciliária."



Também esta quinta-feira, o Ministério da Administração Interna (MAI) frisou que a PSP e a GNR receberam 26.439 queixas de violência doméstica em 2018, menos 1,1% do que em 2017. À SÁBADO, Miguel Ângelo Carmo explica que a diferença dos números do MAI e da PGR acontece porque "a queixa não é a única forma de abertura de inquérito": "Há vitimas que se dirigem diretamente ao MP, há denuncias anonimas, médicos que verifiquem algum abuso, etc."



O MAI adianta que 79% das vítimas que apresentaram queixa às forças de segurança no ano passado eram mulheres e 83,5% dos alegados agressores eram homens. O ministério tutelado por Eduardo Cabrita indica que, no final de 2018, cerca de 63% dos postos da GNR e esquadras da PSP de competência territorial possuía uma sala de atendimento à vítima (SAV), enquanto nos restantes o atendimento realiza-se geralmente numa outra sala que "reúna as condições necessárias para o efeito".



A GNR frisou que vão ter reuniões bimensais com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e está previsto um plano de formação de apoio a vítimas de violência doméstica.