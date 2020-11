A carregar o vídeo ...

Num primeiro momento, Cristina Ferreira, a recém-patroa da TVI falou de si e do seu regresso à estação como a Era Cristina. Mas o "dom providencial", a que fontes internas se referem com ironia, desvaneceu-se rapidamente. A começar pelo seu programa Dia de Cristina, em data incerta. O conceito não vingou e houve imprevistos com a instalação elétrica do estúdio (cuja estética foi criticada). As escolhas dos elencos de apresentadores – Teresa Guilherme para o Big Brother, ou Ruben Rua e Helena Coelho para o VivaVida – também fracassaram. Segundo fontes de várias áreas da TVI, ouvidas pela, o clima de bastidores é de grande tensão.É comum ouvi-la gritar pelos adjuntos e por vezes altera a estrutura dos conteúdos em cima da emissão. Tal aconteceu a 6 de setembro, quase a ir para o ar o Somos Portugal, em que estreou o camião do Ben. Quem acompanhou o episódio, relata: "Alterou o alinhamento todo, deixando a equipa de produção e apresentadores em pânico."Para ficar protegida do mau olhado, Cristina Ferreira usa um colar "olho turco" (oferta do stylist amigo Gonçalo Melo) e uma pulseira com o mesmo símbolo. Além da batalha das audiências, tem outra pela frente: a judicial com a SIC, com quem quebrou unilateralmente contrato a 17 de julho passado. Terá até dia 18 de dezembro para apresentar a contestação ao pedido de indemnização de €20.287.084,54.