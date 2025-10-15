Sábado – Pense por si

Germano Almeida
Germano Almeida
15 de outubro de 2025 às 23:00

Encostar Israel pressionar o Hamas

Falar de "Paz no Médio Oriente" é arriscado. Mas o acordo de cessar-fogo celebrado no Egito foi a melhor notícia desde 7 de outubro de 2023. Desarmar o Hamas e concretizar a saída das IDF de Gaza serão os maiores desafios. Da Ucrânia vêm exemplos de heroísmo e resistência. Em França cresce o fantasma da ingovernabilidade.

É desta que haverá paz no Médio Oriente? Segurem os cavalos. A margem para as coisas correrem mal, quando falamos de Israel , de Gaza, do Hamas, de Netanyahu, é sempre muito grande. Mas Donald Trump tem alguns méritos neste processo: talvez só ele pudesse encostar Bibi à parede, a ponto de colocar o primeiro-ministro israelita a dizer que "os objetivos de Israel nesta guerra estão cumpridos". Libertar reféns vivos, devolver às famílias os corpos dos mortos: só isso já é um sucesso tremendo. Poder dar alguns dias de respiração e esperança ao povo de Gaza e aos israelitas permite um aliviar de tensões na rua israelita e no campo palestiniano.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Política Morte Guerra Conflito guerra e paz Israel Hamas Rússia Faixa de Gaza Donald Trump Tony Blair Benjamin Netanyahu
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida

Encostar Israel pressionar o Hamas

Falar de "Paz no Médio Oriente" é arriscado. Mas o acordo de cessar-fogo celebrado no Egito foi a melhor notícia desde 7 de outubro de 2023. Desarmar o Hamas e concretizar a saída das IDF de Gaza serão os maiores desafios. Da Ucrânia vêm exemplos de heroísmo e resistência. Em França cresce o fantasma da ingovernabilidade.

Menu shortcuts

Encostar Israel pressionar o Hamas