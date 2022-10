Igreja Universal do Reino de Cristina

A eucaristia de duas horas e meia contou com 3 mil fiéis que vibraram com cada palavra da pastora da Malveira. Os devotos mergulharam na sabedoria de oradores-mistério, como Fred Canto e Castro ou Carolina Deslandes, e saíram de lá como as cuecas invisible da Cristina Collection: sem nada.

A única forma de digerir a nova prenda de Cristina Ferreira (CF) ao mundo é recorrendo a algum tipo de droga psicotrópica. Não me interpretem mal: Cristina é um caso de êxito público, mediático e publicitário admirável. Com um vencimento de 232 mil euros mensais, é a assalariada mais bem paga de Portugal – Pedro Soares dos Santos, proprietário da Jerónimo Martins, toma a dianteira por uns milhares, mas não conta, uma vez que tira do bolso de patrão para enfiar no de gestor. A atratividade comercial de CF transforma tudo o que toca em ouro (ou, pelo menos, em algo dourado e reluzente, mesmo a grandes distâncias; juntamente com as muralhas da China, os vestidos de Cristina são os únicos objetos de fabrico humano que se conseguem ver do espaço).