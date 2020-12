No camarim de Fernando Mendes (na verdade, é mais uma sala, que é partilhada por todos), não há um espelho - que não precisa porque não se maquilha. Há roupa, fruta, um minifrigorífico com mínis, uma perna de presunto tapada com um pano, uma máquina de café e toda a parafernália dada pelos concorrentes: canetas (tantas que estão num saco), bonés e bolos. Entre as gravações dos programas, há meia hora que dá para trocar de roupa e pouco mais. Fernando Mendes não tem guião e tudo se faz em velocidade de cruzeiro. Regra geral gravam nas tardes de 2ª a 4ª-feira - das 15h às 20h a equipa despacha três programas, um deles em direto. Depois, Fernando Mendes, 57 anos, vai jantar fora e pelas 23h já está em casa.Longe vão os tempos, há 40 anos, em que saía do Parque Mayer tão tarde que já não ia a tempo de apanhar o comboio para a Parede, onde vivia (hoje reside na zona de Alcântara, em Lisboa). "Tinha de esperar pelo comboio das 5h da manhã para ir para casa."O bichinho do teatro de revista tinha sido herdado do pai, o ator Vítor Mendes. Mal se viam, porque as peças eram até tarde. Quando chegava a casa já os quatro filhos estavam a dormir, quando acordava já todos tinham ido para a escola. Desforravam-se aos domingos. "Era sagrado irmos os quatro irmãos para o Parque Mayer ver a matiné da peça onde ele estava. Era ótimo para mim, porque íamos ver uma coisa de que gostávamos, que era o nosso pai a trabalhar como ator, e depois era o bichinho que eu tinha, era o que eu gostava de ser quando fosse grande - além de jogador de futebol. Na altura, as revistas do Parque Mayer tinham umas 50 pessoas, enchiam mesmo o olho."Em outubro de 1976, uma entrevista a Vítor Mendes na revista Nova Gente começava com rasgados elogios: "É, de há 14 anos para cá, um dos nomes mais sonantes do teatro de revista em Portugal." Vítor Mendes teria nessa altura uns 140 quilos - numa das fotos, veem-se em cima da mesa do camarim 10 maços de tabaco - e acabava de protagonizar uma transferência que muito deu que falar num tempo em que o teatro de revista tinha peso mediático: "Quando nada o faria prever, Vítor Mendes deixou o [teatro] Maria Vitória, surgindo-nos no novo elenco do ABC, perante o espanto do público mais ligado ao Parque Mayer."Dizia o artista à revista: "Tenho de procurar locais onde se faça teatro. Possuo uma família numerosa e, por isso mesmo, impõe-se que tudo faça para sobreviver - já não digo viver." Vítor Mendes tinha quatro filhos, um deles - naquele ano de 1976 com 13 anos - era Fernando, o único que lhe seguiu as pisadas.Quatro anos depois desse artigo, Fernando Mendes, já um franzino adolescente de 17 anos, estreava-se numa peça no Parque Mayer chamada Reviravolta. Tinha sido mesmo uma reviravolta: o pai não estava na plateia a vê-lo, porque tinha morrido sete meses antes.Então não me lembro… Foi às 11 e meia da noite, a minha mãe recebeu um telefonema do hospital a dizer que o meu pai tinha morrido. Nunca nos passou pela cabeça que isso pudesse acontecer.Ele tinha duas úlceras, que rebentaram, e estava no hospital por causa disso. Os médicos até estavam com medo de o operar porque ele era muito gordo. Mas acho que morreu de ataque cardíaco.Os mais velhos [17 e 18 anos] sim. Os mais novos [14 e 15] continuaram os estudos. E a minha mãe aguentou o barco...A mãe, que estava reformada de 30 anos a trabalhar na Singer, voltou ao ativo. "Começou como telefonista na Secretaria de Estado da Juventude, ela tinha muitos amigos, era muito querida, uma grande mulher, é das pessoas de que tenho mais saudades.", diz-nos Fernando Mendes, sentado a um canto do sofá no seu camarim d’O Preço Certo. Ainda fez um biscate em agosto na Singer e em novembro estreou-se na Reviravolta, faz 40 anos no dia 15.Nesses anos 1980, Fernando Mendes era magro. Em 1990, na sitcom Nico d’Obra já se via a barriga, o queixo e as bochechas. Que já estavam maiores no 1, 2, 3 (1993), maiores ainda no Nós, os Ricos (1996) e ainda maiores no Milionários à Força (2001). O peso estabilizou acima dos 120. Hoje está muito magro, até leva aa um ginásio. Mas não ia fazer exercício, e sim à fisioterapia por causa de um joelho. Olhando para trás, em 2003, quando entrou n’O Preço Certo, estava quase igual ao que o pai era antes de morrer.A minha avó não tinha posses e o meu pai foi criado com uma família rica. Lembro-me desta história: o meu pai um dia disse a essa família que ia para o Parque Mayer trabalhar, que gostava de ser ator. Disseram-lhe: "Ou continuas a ser rico ou vais ser ator para o Parque Mayer". Ele respondeu: "Vou ser ator para o Parque Mayer."Tenho um irmão mais velho que é ainda mais fotocópia. Porque também tem pouco cabelo e olhos azuis. O meu pai tinha olhos azuis e nasceram todos com olhos azuis, menos eu, que nasci com os olhos castanhos da minha mãe. Uma das razões por que fiz a operação [em 2018] foi a pensar nele. Tinha 42 anos, morreu no auge da carreira, e eu já estava um exagero.Tirei 60% do estômago [sleeve gástrico]. Está num tupperware no congelador, para se quiser engordar outra vez... Passei de 120 para 80 quilos. Tive um bocado de medo de perder o título d’O Gordo, mas as coisas continuaram a correr bem.Porque pensava que eu se calhar era mais conhecido por ser gordo, porque o meu pai sempre pensou assim. Ele tinha talento, mas sempre pensou "é por ser gordo que tenho trabalho". Eu fui um bocado por aí. Estupidamente. Porque quando comecei no teatro era magríssimo.Dei-a. Tinha umas 50 camisas e dei-as todas. Cada vez que há um gordo na plateia [d’O Preço Certo] leva um fato dos meus de antigamente. Pelo menos o blazer.Aos gordos amigos. Um amigo meu do Porto, que não era tão gordo como eu e que também fez a operação, deu-me a roupa dele. Deu-me umas 40 camisas e pullovers.Mostrámos a Fernando Mendes um recorte de imprensa de junho de 1980: "Vítor Mendes - Homenagem de Saudade." Um grupo de cantores e artistas (entre eles José Cid, Octávio de Matos, Tonicha, António Calvário e Vasco Rafael) organizaram um espetáculo no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. A homenagem servia para ajudar a família. "Essa festa… Nunca me posso esquecer, ajudou-nos muito. Há quem [quando morre] deixe casas e essas coisas. O meu pai deixou água, luz e telefone para pagar e nós não tínhamos como. Esse espetáculo foi importantíssimo para sobrevivermos. Os primeiros tempos foram difíceis."Essa fragilidade que se abre de repente - comum a quem perde os pais muito cedo - é o que o impele hoje para a segurança dos dois filhos, de 28 e 34 anos. A mais velha (que trabalha numa consultora de comunicação) já lhe deu dois netos (4 e 6 anos) e o mais novo mora com ele em Lisboa e está a tirar um curso para ser piloto de aviação. Cada um dos filhos tem 15% da empresa Fernando Mendes - Produções de Espetáculos, Lda.Tenho um bocado de cuidado porque nesta vida a gente não sabe o dia de amanhã. Tenho dois filhos, vivo para eles. Amanhã se me der uma travadinha… Porque a gente vai para velhos, não vai para novos… Portanto, tenho algum cuidado com o dinheiro. Não gosto de esbanjar, não gosto de mostrar que tenho isto, ou que tenho aquilo. Evito essas coisas. E ajudo muita gente, não interessa quem nem porquê. Como os primeiros tempos foram difíceis para mim, tenho um certo cuidado e preocupo-me. Se amanhã for desta para melhor, [quero] deixar os filhos mais ou menos encaminhados.Porque gosto delas. Às vezes tenho desilusões, ajudo pessoas e penso que estou a fazer bem, e estou a fazer mal, mas faz parte da vida... Se houver algum colega meu que esteja aflito e eu puder….No dia anterior, no camarim d’O Preço Certo, Fernando Mendes contou que nos anos 1990 chegou a entrar no negócio da restauração ali perto, na Avenida 24 de Julho. "Era o Cervejinhas e Comidinhas, que fechava às 8h da manhã e vendia frangos e baguetes. Como não tenho jeito para o negócio e não percebia nada daquilo, o melhor foi sair antes de ser enganado". Fernando Mendes entrou com dinheiro, mas nunca recebeu. "Mas aquilo estava sempre cheio... Fui à minha vida e eles foram à vida deles. Foi aí que percebi que os restaurantes eram bons para ir comer, e não para ser sócio. Já passou. Deu para aprender."A vida noturna do teatro nunca lhe deu para aprender a cozinhar. Faz esparguete, arroz, ovos mexidos e pouco mais. Continua a jantar fora quase sempre (para ajudar os restaurantes dos amigos, diz) e como tem o estômago mais pequeno, come muito menos - o resto leva para casa num tupperware. Faz lembrar os primeiros tempos no teatro, quando era ajudante de contrarregra e depois dava uma perninha à noite como ator nas suas primeiras revistas. "A minha mãe fazia uns termos (tenho pena de não os ter como recordação) onde ela levava arroz e costeletas de porco (que era o mais barato que havia) e eu comia no camarim."O Preço Certo é um dos campeões de audiências da televisão em Portugal. É frequente estar no top 3 dos mais vistos do dia, um feito para um programa que não passa à noite. Os resultados fazem dele uma das estrelas mais bem pagas e disputadas da televisão portuguesa.Tive três convites da TVI para fazer este horário. O último foi na altura da [Filipa] Garnel. Achei que não era de bom-tom da minha parte deixar o público fiel de há tantos anos. Eles [TVI] perceberam perfeitamente. Se estamos bem aqui, se somos bem tratados, se ninguém nos chateia e também não chateamos ninguém... É fácil trabalhar comigo, não me meto na vida de ninguém, ninguém se mete na minha. Quero é que sejam todos felizes e que todos tenham sucesso. A vida é tão curta e este mundo é tão pequeno.