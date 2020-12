Siga a Sábado nas redes sociais

Congelou em frente à turma toda e não conseguiu abrir a boca. Joana Pais de Brito sabia a poesia de cor mas, quando foi a sua vez de ler, não foi capaz. A primeira coisa que a professora primária pensou foi que a criança, na altura com 7 anos, não tinha feito o trabalho de casa. Chamou-a e pediu-lhe satisfações. Joana lá explicou que sabia tudo, não conseguia era dizer em voz alta. Resultado? Disse o poema ao ouvido da professora. "Tinha uma timidez extrema. Era uma timidez a ponto de não conseguir pedir um copo de água num café", conta a atriz de 36 anos àJoana Pais de Brito não podia ser mais díspar de algumas das personagens que imita, como Ana Malhoa ou Cristina Ferreira. "A Joana tem 1,60, é morena, pequena, metida com ela, não se maquilha, não tem nada de histriónico, é tão diferente destas personagens que ela imita na perfeição. Tenho a maior admiração por ela", diz Ana Bola à. E como é que lida com estes elogios? Com vergonha, diz a veterana Ana Bola. "Até hoje não me consegue tratar por tu."Conheceram-se a trabalhar no programa de humor Donos Disto Tudo, na RTP, e a atriz lembra-se bem da primeira vez que a viu a fazer de Cristina Ferreira. "Fiquei boquiaberta. Não achei que fosse possível." Telefonou logo a Manuel Marques, que também fazia parte do elenco, mas não tinha tido gravações nesse dia. "A Bola ligou-me a dizer que tinha sido extraordinário. Todas as imitações dela são geniais. Por trás, há um trabalho muito rigoroso e profissional." Manuel Marques conta até que era para ser ele a fazer esse sketch. "Numa reunião do programa sugeriram que fosse eu a fazer de Cristina. Eu disse que podia tentar, mas a Joana disse que achava que conseguia. Foi a primeira imitação no DDT", recorda.Joana Pais de Brito diz que já tinha uma Cristina e uma Ana Malhoa "guardadas há muito tempo"."Sempre imitei. Acho que herdei os sotaques da minha mãe, ela tem um ouvido excelente." Filha única, brincava muito a criar personagens. "Imitava tudo. Podia ser um cão ou a vizinha", conta. Em casa fazia teatros e lembra-se de nas festas de família haver sempre espetáculos – Joana até cobrava bilhetes. "Os meus pais não estão ligados a esta área, mas o seu coração artístico está. Cresci neste ambiente." Nos anos 80, deve ter assistido a todas as peças do Teatro Infantil de Lisboa e as festas de anos de Joana eram sempre lá. Mesmo assim, não se imaginava atriz. Sonhava em ser da Polícia Judiciária – chegou a criar um clube de detetives com os amigos –, também quis ser arqueóloga e veterinária. As imitações andavam a par e passo com a sua imaginação. Diz que a divertem e lhe saem de forma natural. Tão natural que até tem uma Beyoncé guardada. "É muito divertido. Mas dá imenso trabalho."Passa horas – não diz quantas – a ver vídeos das personalidades que vai imitar. "É muito diferente ter a Cristina Ferreira a dar uma entrevista a um jornal económico ou a apresentar o seu perfume. Isso cria nuances diferentes. Estou sempre à procura disso, nunca fico satisfeita com apenas um contexto."Depois, segue-se a disciplina de treinar ao espelho, de se filmar ou de apenas gravar a voz. "Faço a minha voz umas mil vezes e depois vou ouvir a outra voz. A seguir, vejo a gravação sem som. Porque estou atenta a outras coisas. Se taparmos um sentido, o outro fica mais apurado."O sucesso das imitações foi tal que a própria Cristina Ferreira a convidou para ir ao seu programa das manhãs, na SIC, em 2019. E nunca sentiu a pressão de: o que é que os imitados vão pensar? "Nunca tive esse problema. Já tive reações positivas, quando me cruzo com as pessoas. Mas não vou dar exemplos. Todas as pessoas que já imitei foram simpáticas e cordiais comigo."Foi uma professora de Português que a levou, aos 14 anos, para um grupo de teatro amador, onde se estreou ao lado de alunos do 11º e 12º ano na peça O Winnie morreu, eles também e eu já não me estou a sentir nada bem. "Era uma adaptação do Beckett." Quando subia ao palco, a timidez desaparecia. Achou que esse podia ser o seu caminho e, aos 18 anos, tentou entrar no conservatório. "Não estava preparada. Estava com uma camada de nervos tão grande que não consegui dar o que tinha. Na altura, marcou-me. Foi duro. Sobretudo a sensação de que tinha falhado."Depois, pensou em várias coisas: desde estudar design de moda a ir para a Bélgica fazer chocolates. Acabou por escolher a área da saúde: terapia ocupacional. Quando terminou o curso, na Escola Superior de Alcoitão, trabalhou na área da psiquiatria durante dois anos. Recusa falar de casos concretos, mas explica que fazia orientação no dia a dia ou treino de transportes públicos. "Arranjava estratégias para pessoas que tinham dificuldade em orientar-se, trabalhávamos a autonomia das pessoas."Enquanto trabalhou, esqueceu o teatro. Só quando fez um workshop de interpretação começou a questionar a sua escolha. "Na verdade, pus tudo aquilo debaixo de um tapete. Só que o tapete foi sacudido quando comecei a fazer uns workshops." Em 2009, foi para Nova Iorque estudar na escola de teatro William Esper Studio. Meticulosa, demorou um ano a preparar a ida para os Estados Unidos. Regressou a Portugal em 2011 e entrou na Academia da RTP onde fez alguns projetos, como o telefilme Almas Penadas.O humor surgiu em 2013, no Canal Q, no Camada de Nervos. Diana Coelho, produtora do programa, lembra-se de pensar que Joana ia chegar longe. "Não há muitas como ela. É muito camaleónica. Nós percebemos isso logo no casting, sabíamos que ia vingar na carreira."Foi no Camada de Nervos que a guionista Maria João Cruz a descobriu. Em 2014, dirigia o guião do programa de homenagem aos 40 anos da carreira de Herman José e percebeu o talento de Joana, conta à SÁBADO. "Para esse programa foram escolhidos quatro atores do Canal Q – Joana Pais de Brito, Pedro Luzindro, Gabriela Barros e Telmo Ramalho – por serem os que mais se distinguiam nos conteúdos de humor e melhor se enquadravam no projeto. Não tinham tarefa nada fácil, pois iam recriar personagens históricas dos programas do Herman."Maria João Cruz recorda que todos estavam nervosos. "Na Joana, talvez o que tenha notado mais foi a timidez. Era a mais reservada, embora sempre atenta a tudo. Mas apenas quando não estava a atuar. Quando estávamos a ensaiar e era a vez da Joana, era como se ficasse iluminada e ligasse todos os motores. Lembro-me de ter ficado encantada com esse contraste, de ser aparentemente tão sossegada e, depois, transformar-se e dar tudo em palco ou em frente às câmaras." Foi nessa homenagem que Herman conheceu Joana Pais de Brito que define como "uma profissional muito focada, e um ser humano muito amigo e sereno".Pouco depois, quando estavam a preparar um novo programa de humor na RTP, Joana teve a sua grande oportunidade. "Quando começámos a preparar o Donos Disto Tudo e a escolher o elenco, o nome da Joana surgiu imediatamente. Queríamos juntar veteranos com novos valores e decidiu-se logo convidá-la. O casting já estava feito, era o trabalho dela até ali", diz Maria João Cruz.De repente, a antiga terapeuta ocupacional, com pouco mais de cinco anos de experiência como atriz, estava ao lado dos grandes nomes do humor nacional. De uma coisa não se esquece: a primeira vez que contracenou com Herman. Num especial de Natal do DDT, ela, na pele de Ana Malhoa, ele como Diácono Remédios. "Cresci a ver o Herman, sabia todos os sketches de cor. Foi mesmo emocionante. Pensei: ‘Isto está mesmo a acontecer?’"Joana nunca quis ficar colada apenas a um tipo de papel ou género. Já fez teatro, cinema e televisão, mas foi no humor que se tornou mais conhecida. Entre os colegas é famosa por ser a mais resistente às gargalhadas durante as gravações. Nem mesmo com Herman José se desmancha. "É muito raro conseguir desconcentrá-la. Confesso que algumas vezes gosto de pregar rasteiras aos colegas, das quais acabo por ser a vítima principal", diz o humorista.Manuel Marques conta que já tentaram fazer-lhe o mesmo e que ele, ao contrário de Joana, farta-se de rir. "A Joana é muito difícil, não se desmancha." A atriz lisboeta confessa que lhe custa horrores. "Não é que não tenha vontade, mas tenho sempre medo de não conseguir voltar à personagem." Das poucas vezes em que não conseguiu conter o riso foi no sketch de humor do DDT em que Eduardo Madeira fazia de Luís Filipe Vieira, Manuel Marques era Rui Costa e Joana uma especialista em marketing. "Tivemos de gravar umas sete vezes porque o Eduardo Madeira fazia uns sons enquanto batia com o dedo na mesa e eu não aguentava."Eduardo Madeira, que depois do DDT levou a atriz para a Patrulha da Noite, define-a como o quiet beatle do grupo. "Ela tem características muito boas: não é uma pessoa que se imponha, ela fica na dela e depois impõe-se pelo talento. É muito calma, mas quando chega ao momento de gravar é arrasadora." Eduardo reconhece-lhe até o talento de melhorar as personagens, como aconteceu no Patrulha da Noite, quando tinham a ideia de fazer uma vizinha de robe com um saco do lixo. "Ela ouviu a ideia e depois voltou com aquilo. Não é só uma personagem, é a personagem. A Joana é muito atenta, leva o texto para casa, e vem com ele todo anotado com sugestões."A atriz sabe que foram as imitações que a tornaram conhecida, mas confessa que isso é uma pequena parte do seu trabalho. No verão, gravou a série Crónica dos Bons Malandros e agora vai fazer uma novela: Bate Coração, na SIC. As gravações já arrancaram, mas sempre que for preciso vai voltar ao humor no programa de Herman, Cá Por Casa, na RTP. "Gosto de experimentar coisas novas. É quase uma necessidade fazer tudo." Segura de si, já aprendeu a dominar a timidez, e Herman diz que é tão madura que não precisa de conselhos: "O mais certo será ela dar-me conselhos daqui a uns tempos! (risos)"Os amigos apontam-na como disciplinada. Esta disciplina chega ao ponto de se isolar quando tem de estudar, recorda Heitor Lourenço. "Quando se está a preparar, desliga-se do mundo. No outro dia liguei-lhe e ela não me atendeu nunca. Depois lembrei-me: começava a gravar a novela no dia seguinte."A atriz nunca achou que fosse ser reconhecida, e confessa que agora lida melhor com as entrevistas e com a exposição. Quanto à vida privada? "Não mostro nada da minha vida privada. No meu caso, o privado é bastante privado."