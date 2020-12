Agora com a qualidade de audio que isto merece. Obrigado ao @tiagorrdias pela breaking news mas estava difícil perceber o audio do Miguel Sousa Tavares em toda a sua glória. #blockchain #mst pic.twitter.com/TCGrstZHIP — Eduardo (@poingg) December 10, 2020

Miguel Sousa Tavares não frequenta redes sociais, portanto não verá o pequeno divertimento que tem havido no Twitter desde ontem depois de ter aparecido no Dia de Cristina a falar de fake news."As fake news estão a tornar-se, como eu já tinha escrito há anos, uma ameaça à democracia, estão pressionadíssimos e estão a desenvolver uma tecnologia, que é o blockchain. O blockchain talvez vá, já no ano que vem, conseguir bloquear as fake news", disse o comentador político.Cristina Ferreira pergunta: "O que é que isso faz exatamente? Para nós explicarmos...""O blockchain vai até à raiz das fake news e vai anulá-las em cadeia. 'Block', de bloquear. 'Chain", de cadeia.""Nasce sempre [as fake news] de algum sítio, não é?""Exatamente."Veja o vídeo.Embora quem esteja dentro do assunto consiga perceber onde é que Miguel Sousa Tavares quer chegar, o comentador, na sua explicação "lá para casa", baralhou-se na tradução (isto partindo do pressuposto que o seu erro foi só esse, ou seja, que sabe o que é uma blockchain e apenas se explicou mal).Block aqui não se refere ao verbo "bloquear", mas sim ao substantivo "bloco". Blockchain são dados guardados em blocos (block) ligados a outros blocos, fomando assim uma cadeia (chain). O sistema popularizou-se com as bitcoins. Em termos simples, no caso das fake news a tecnologia blockchain não vai bloqueá-las, vai permitir chegar até à sua origem e aí poderem ser sinalizadas, censuradas, bloqueadas ou eliminadas por governos, plataformas, redes sociais, etc. É essa a expetativa.O uso de blockchain no contexto da fake news (e a própria disseminação das mesmas pelas redes sociais) pode, por exemplo, ser visto aqui . Para saber mais sobre o conceito de blockchain, por exemplo aqui