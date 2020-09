. Segundo Cristina, este sentimento de se sentir estrangeira foi o que a fez voltar à estação de Queluz. " Vou-te dizer que me senti emigrante. Sabia que voltava, saí a saber que iria voltava, não sabia quando nem que moldes, mas sabia que voltava", explicou, acrescentando que sempre sentiu que tinha deixado as suas pessoas em TVI. " Gostei muito de ganhar, mas nunca me senti feliz por a TVI perder. São coisas diferentes", justificou.



Questionada sobre a quebra do contrato com aquela estação, a apresentadora diz-se "completamente tranquila" e afirmou que a indemnização de 20 milhões de euros exigida pela estação de Paço de Arcos "não tem fundamento".

Já sobre o investimento enquanto acionista do canal, a apresentadora explicou que foi um investimento a título pessoal: "São as minhas poupanças, é o meu dinheiro", disse, acrescentado que foi o dinheiro que foi poupando "ao longo destes anos todos".



Não vou para mais lado nenhum. É aqui que vou ficar até ao fim dos meus dias."

