Onde para o dinheiro que Cristina Ferreira prometeu doar?

Pra Cima de Puta é o mais recente livro de Cristina Ferreira, sobre os insultos que lhe dirigem nas redes sociais. Na altura do lançamento, a apresentadora, administradora e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI foi entrevistada no Jornal das 8, por José Alberto Carvalho, a 28 de novembro, e revelou que todas as receitas seriam entregues a associações que combatem o bullying. "Qualquer euro que este livro possa vir a dar não me será entregue a mim, será entregue a quem ao meu lado, a partir deste momento, luta pela dignidade dos outros e isso é o principal no meio de tudo isto", afirmou Cristina, que tem 2,3 milhões de seguidores no Facebook e no Instagram.