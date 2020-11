Procura um toque de requinte num clássico natalício? Então é para si o novíssimo Bolo Rainha do The Oitavos, o restaurante do hotel de luxo homónimo em Cascais.Inventado e elaborado pelo Chef Pasteleiro Joaquim Sousa, criador da famosa sobremesa "Flor de Chocolate", que muito surpreendeu os mais exigentes gourmands, leva alguns ingredientes especiais, que lhe dão sofisticação não só de sabor, mas também visual: folha de ouro comestível, pistácio, figos e framboesas.Muito semelhante a uma "jóia da Coroa", este bolo é preparado com uma massa de bolo lêvedo enriquecida com um sortido de frutos secos e aromatizada com um cocktail de bebidas licorosas e especiarias.Disponível para venda sob encomenda até dia 6 de Janeiro de 2021 (para take-away ou home delivery), este Bolo Rainha especial pesa cerca de 1 kg e custa €35.Curioso? Pode encomendá-lo desde já, através do email pastry@theoitavos.com ou do telefone 21 486 0606. Boas festas!