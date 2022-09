A vida privada de D. Pedro IV, rei e imperador

Saía do palácio de capa negra, a altas horas da noite. O príncipe herdeiro, que viria a ser o primeiro imperador do Brasil, frequentava as tabernas no Rio de Janeiro disfarçado. Cantava ao desafio, dançava as modinhas, comia e bebia com o povo. Apesar de boémio, não se lhe conheciam excessos alcoólicos. Já os sexuais preencheriam uma biblioteca. O número de filhos que teve é lendário e varia entre os 18 e os 36. Tanto namorava com atrizes, mulheres de militares, lavadeiras ou freiras. Mas o maior escândalo sexual, que abalou a monarquia, aconteceu quando já era casado com D. Leopoldina: o caso com Domitília de Castro, Marquesa de Santos, que apelidava de "Titília", em cartas que assinava como "Demonão".