Thales Guaracy: 'Essa história de pedir desculpa [pela colonização] francamente é uma exorbitância'

O jornalista e escritor brasileiro acaba de lançar em Portugal o livro "A Conquista do Brasil 1500 ~1600" onde aborda a guerra sangrenta dos portugueses contra os povos indígenas pelo controlo da terra. Sublinha que "não é verdade que os índios eram um povo indefeso", já que "viviam na guerra". E apela: "Não adianta olhar o passado com os olhos de hoje. A gente precisa de entender o contexto e imaginar o que faria naquela situação".

O Brasil assinalou, na semana passada, os 200 anos da sua Independência da coroa portuguesa. Ao mesmo tempo que por cá foi lançado o livro do jornalista e escritor Thales Guaracy, A conquista do Brasil 1500 ~ 1600, que conta a história de como os portugueses chegaram ao novo território e o conquistaram aos povos indígenas que por aí viviam. Esta é a verdadeira e violenta história da colonização portuguesa, que não é ensinada nas escolas. "A gente se esquece que teve guerras e, muitas vezes, conversa sobre a história da colonização como se fosse, como se diz aí [em Portugal] , uma aventura pacífica, mas a gente teve uma guerra importante de extermínio", sublinha em entrevista por zoom com a SÁBADO, a partir de São Paulo. Ainda assim, Thales Guaracy acredita que os tempos são de união entre Portugal e o Brasil e que a história serve para construir o futuro.