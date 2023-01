Scarlett recolheu provas para saber se o Pai Natal existe. A polícia investiga

The results are in... pic.twitter.com/0ZakM5ph36 — Rhode Island Department of Health (@RIHEALTH) January 23, 2023

A polícia respondeu ao seu pedido e iniciou uma investigação, que conta com o apoio de várias agências, para descobrir se o Pai Natal esteve mesmo em casa de Scarlett.O chefe da polícia de Chumberland, Matthew Benson, partilhou ter recebido o envelope com as provas. Quando informou a sua equipa do novo caso, todos ficaram muito "empolgados". Os detetives fotografaram as provas enviadas por Scarlett e enviaram-nos para o laboratório forense do departamento de saúde do estado.A 18 de janeiro, o chefe da polícia enviou uma carta de resposta a Scarlett, informando-a que tinham "iniciado uma investigação para descobrir a verdadeira identidade do Pai Natal" e que para isso, as provas enviadas por ela estavam agora a ser analisadas pelo departamento forense.Matthew Benson referiu também que a polícia já tinha uma pista, pois na véspera de Natal, tinha sido visto "um homem grande, com uma barba branca e um casaco vermelho" no bairro onde a menina mora. Esse homem já foi identificado, prosseguiu a polícia, só que como vive num país mais "a norte e precisava de algum tempo para voltar a Cumberland" para ser interrogado.Sobre o suspeito em questão, existiam mais informações: "Aparentemente, lidera uma equipa muito grande de trabalhadores que constroem brinquedos e também mantém uma pequena quinta com cerca de 9 animais".Esta segunda-feira, 22 de janeiro, o laboratório florense divulgou os resultados da análise e, apesar de não existir correspondência com nenhum dos bancos ingleses de ADN, "houve uma correspondência parcial com um caso de 1947" que ocorreu em Nova Iorque.Na sua comunicação, o chefe da polícia afirmou que "não é possível confirmar ou refutar definitivamente a presença do Pai Natal", no entanto, todos os investigadores envolvidos concordam "que algo mágico pode ter acontecido".Depois de conhecer os resultados, Scarlett revelou sempre ter suspeitado de que eram os pais a comer os doces destinados ao Pai Natal. Mas tendo em conta a análise, considera agora que existe a possibilidade do Pai Natal ser real e ter ido a sua casa.Tendo em conta tudo o que sabe até agora, a menina de 10 anos já começou a definir os próximos passos da sua investigação. Este Natal pretende recolher amostras de ADN dos seus pais durante a Consoada, para que depois possam ser comparadas com as deixadas pelo Pai Natal durante a noite e configurar várias câmaras em diferentes ângulos para tentar ver a cara do Pai Natal.A mãe de Scarlett, Alyson Doumato, falou com o The Washington Post sobre a investigação e referiu que a menina "nunca foi de acreditar na palavra de ninguém", sendo uma criança que "tem que passar pelo seu próprio processo e retirar as suas próprias conclusões sobre praticamente tudo".Esta não foi a primeira tentativa de Scarlett de provar a existência do Pai Natal. Há alguns anos, a criança deixou o telemóvel a gravar a noite toda para poder verificar a passagem do Pai Natal durante a entrega dos presentes. No dia seguinte, era possível ver a imagem do Pai Natal - mas isso não convenceu Scarlett.