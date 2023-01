Edward Norton descende de Pocahontas... mas também de esclavagistas

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O ator norte-americano Edward Norton descobriu que era descendente da nativa americana Pocahontas, mas também de esclavagistas, num programa televisivo do canal PBS. Durante o episódio de estreia da nova temporada do programa Finding Your Roots, o ator revelou que já tinha ouvido que a sua família estava ligada a Pocahontas: já a revelação sobre a escravatura foi uma surpresa.







REUTERS/Brendan McDermid

"Pocahontas é de facto a sua avó em 12º grau", confirmou Henry Louis Gates Jr., o apresentador do programa que explora as histórias dos antepassados das celebridades convidadas.Edward Norton foi promover o filme Glass Onion. O episódio de estreia da nona temporada foi transmitido na passada terça-feira e Henry Louis Gates Jr. contou-lhe que a história que considerava ser apenas uma "lenda de família" era real.Ao traçar a sua ascendência, o historiador referiu que os avós em 12º grau de Edward Norton eram John Rolfe e Pocahontas, a filha de Powhantan, chefe de uma tribo de nativos americanos. O casal casou-se no dia 5 de abril de 1614 em Jamestown, Virgínia, e Pocahontas acabou por morrer em 1617 em Inglaterra, enquanto John Rolfe morreu em 1622.No entanto, a ligação do também protagonista do filme Fight Club a Pocahontas não foi a única descoberta chocante sobre a história da sua família. Apesar de o apresentador ter referido que a 12º geração foi "o mais longe que conseguiu ir", Henry Louis Gates Jr revelou ainda que os seus familiares foram donos de escravos, num passado bem mais recente.O seu avô em 3º grau manteve "sete humanos em cativeiro" incluindo um homem de 55 anos, uma mulher de 37 anos e crianças de 10, 9, 8, 6, e 4 anos.Sobre esta revelação, Edward Norton referiu que estava desconfortável e que todas as "pessoas se deveriam sentir desconfortáveis com isso". Aproveitou ainda para afirmar que os Estados Unidos precisam de aceitar, combater e julgar essa parte da sua história.