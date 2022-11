Aturar os super-ricos é um inferno

Melanie trabalhava mais de 18 horas por dia – e ficou com uma infeção nos rins. Chegou a ser assediada e denuncia os comportamentos dos milionários, que tratam os empregados como descartáveis.

Limpar casas de banho com cotonetes e uma pinça era uma das tarefas de Melanie White. Tudo tinha de estar perfeito para agradar aos clientes que alugavam os superiates, onde ela trabalhava desde os 22 anos. A crew – entre chefs, camareiras e skippers – estava pronta a satisfazer as necessidades mais bizarras ou mesmo impossíveis. Alguns clientes chegaram inclusive a pedir que se aquecesse a água do mar Adriático, porque a temperatura não lhes agradava.