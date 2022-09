Instrumento pertenceu ao quarto presidente dos EUA, James Madison. Até agora não havia registos sonoros da flauta. Biblioteca do Congresso escoltou a peça entre o museu e o palco.

Lizzo fez história e tocou flauta de cristal com 200 anos

A cantora Lizzo fez história ao tornar-se na primeira pessoa a tocar a flauta de cristal com 200 anos, que pertenceu ao presidente dos EUA James Madison. O instrumento foi escoltado por polícias entre a Biblioteca do Congresso e a Capital One Arena, ambos em Washington.