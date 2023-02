Até que a morte os separasse

Não era eufemismo dizer que a morte ia com certeza separar aquele homem daquela mulher. Afinal, só aquele que vencesse o combate sobrevivia. Se hoje existem divórcios feios em tribunal, já houve um tempo em que as separações chegavam a vias de facto. Ou seja, o casal desavindo lutava pela separação. A descoberta foi feita por um professor de Literatura Inglesa da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Kenneth Hodges encontrou um manuscrito alemão da Idade Média, escrito em 1467, que descrevia os chamados “divórcios por combate”. Estes divórcios faziam parte da lei germânica na época medieval e aplicavam-se em situações em que as duas partes trocavam acusações e não existiam testemunhas. Quem vencesse o combate, era quem ganhava a razão.