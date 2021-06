Doze aventuras para tirar os miúdos de casa

1 Surfar na costa

A Surf Social Wave é uma associação que faz do surf um projeto social. Além de apostar na formação e no apoio a jovens em risco através do contacto com a natureza e, em particular, a este desporto marítimo, oferece aulas de surf na Costa de Caparica como na Linha do Estoril, com professores e monitores credenciados, seguro, pranchas adequadas ao nível e estado físico de cada aluno e fato isotérmico para qualquer tamanho e adequado conforme as condições meteorológicas do dia escolhido (diariamente, incluindo fins de semana). As privadas, só para um, custam €125, mas também se pode integrar um grupo de cinco aspirantes a surfistas: a €95, €185 ou €270 para pacotes, respetivamente, de 4, 8 ou 12 aulas. Basta enviar email para associacao@surfsocialwave.org a combinar.