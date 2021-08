84 coisas para ver, fazer e provar no Alentejo, do litoral ao Alqueva

Sem perdermos as praias de vista, mergulhámos no Alentejo profundo. Chegados ao coração desta região, a poucas horas de Lisboa, encontrámos as belas aldeias ribeirinhas do Alqueva. Se na costa alentejana ainda há segredos por descobrir, imagine o que outros caminhos lhe podem mostrar. Partimos rumo ao interior.

A ideia é atravessar Portugal ao meio até ao coração do Alentejo, deixar a cidade para trás, entrar numa paisagem cada vez mais serena, espaçosa e plana, como no travelling de um filme introspetivo mas cheio de horizonte. Aqui faz-se um regresso à essência e à simplicidade, que no Alentejo profundo parece ter mais poesia, até pela sua história.



Alqueva é o nome de uma terra, mas deriva de "alqueive" ou "terra de pousio", "deserta" ou "sem água", e foi naquele solo árido e inóspito que, com a construção de uma grande barragem, entrou a água do rio Guadiana, um dos três maiores da Península Ibérica, e o mais navegável.



Esta procurava produzir eletricidade, mas também regar o cultivo e prover as pequenas aldeias que ameaçavam esvaziar-se. Assim nasceu o maior lago artificial da Europa, com 250 metros quadrados. Por isso, além da beleza da paisagem, chegar ao Alqueva é ter uma sensação profunda de paz e de possibilidade, entre as suas planícies douradas ou calcorreando as aconchegadas aldeias ribeirinhas.