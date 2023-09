Vereador dá palmadas na cara de presidente da câmara de Madrid e é obrigado a demitir-se

Um vereador da câmara de Madrid demitiu-se hoje depois de, numa reunião pública, ter dado três palmadas na cara do presidente da autarquia, José Luis Martínez-Almeida, que o acusou de violência.







José Luis Martínez-Almeida Paolo Blocco/Getty Images

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid Daniel Viondi ha sido expulsado del pleno tras dar varias palmadas en la cara al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida pic.twitter.com/vnRdl28RZ9 — La Razón (@larazon_es) September 28, 2023

O vereador socialista Daniel Viondi, depois de uma intervenção na tribuna, dirigiu-se ao lugar onde estava Martínez-Almeida (Partido Popular, PP) para lhe entregar um documento e, em seguida, deu-lhe três palmadas na face.Segundo o presidente da câmara, o vereador disse-lhe a frase "estás a cometer um erro", em tom desafiador, enquanto lhe tocava na cara com a palma da mão."O senhor Viondi tocou-me na cara três vezes com um tom ameaçador", disse logo no plenário da autarquia Martínez-Almeida, depois de pedir a palavra ao presidente da assembleia."O senhor é um violento nos plenários, senhor Viondi, e eu não o vou permitir. Não me volte a tocar jamais na cara. Jamais", acrescentou, pedindo medidas à direção do Partido Socialista (PSOE) porque "não se pode tocar" uma pessoa da forma como fez o vereador.O vereador Daniel Viondi continuou a discutir com o presidente da câmara depois de regressar ao seu lugar no plenário e acabou por ser expulso da reunião por desobedecer ao presidente da sessão.A porta-voz do grupo socialista na câmara da capital espanhola, a ex-ministra Reyes Maroto, pediu desculpa a Martínez-Almeida, perante o plenário.Depois, nas redes sociais, o líder do PSOE Madrid, Juan Lobato, anunciou a saída de Viondi da câmara e pediu também desculpa a Martínez-Almeida."O partido tomará as decisões correspondentes", acrescentou.O próprio vereador acabou por anunciar a demissão, numa publicação na rede social X (antigo Twitter), e pediu também ele desculpas ao presidente da câmara."Peço desculpa ao senhor Almeida pelo sucedido. (...) Foi um erro que lamento muito", escreveu Daniel Viondi.O episódio ocorreu depois de uma intervenção de Viondi em que defendeu que fosse dado a um espaço de um bairro da cidade o nome da futebolista Jenni Hermoso, que acusou o antigo presidente da federação espanhola, Luis Rubiales, de lhe ter dado um beijo não consentido na final do mundial que a seleção de Espanha venceu, na Austrália, em agosto passado.