Rei Felipe VI volta a ouvir partidos para formar governo em Espanha

O rei de Espanha vai voltar a ouvir os partidos nos dias 2 e 3 de outubro. A estas audições, seguir-se-á provavelmente um pedido a Pedro Sánchez, líder do PSOE, para que forme governo.







Alberto Núñez Feijóo, a quem o rei tinha pedido para formar governo, não o conseguiu fazer.Esta sexta-feira Felipe VI recebeu a presidente do Congresso dos Deputados, Francina Armengol, que lhe transmitiu a informação sobre a segunda tentativa de investidura falhada do líder do PP.Segundo o El País, Alberto Núñez Feijóo irá exigir uma nova ida às urnas, depois de o PP ter sido o partido mais votado nas eleições. Contudo, não conseguiu maioria nem reuniu apoio suficiente de outros partidos para formar governo.Os socialistas procuram agora o apoio dos partidos independentistas catalães (ERC e Junts per Catalunya), que exigem a amnistia para os detidos devido ao referendo realizado em 2017, e uma nova consulta popular.Caso Sánchez não consiga formar governo, haverá novas eleições em janeiro.