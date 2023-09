Espanha. Independentistas catalães exigem referendo e amnistia para apoiar Sánchez

Duas resoluções conjuntas de ERC e Junts determinam as condições para líder do PSOE poder formar governo. Mas Feijóo ainda tem outra tentativa.

A investidura de Pedro Sánchez só acontece se houver referendo à independência da Catalunha, além da amnistia para os envolvidos na consulta popular de 2017. É o que determina o acordo entre os partidos ERC e Junts per Catalunya de que o líder do PSOE precisa para conseguir manter-se como presidente do governo de Espanha,.







REUTERS/Susana Vera

Tópicos espanha referendo amnistia catalunha governo

"O Parlamento [da Catalunha] pronuncia-se a favor de que as forças políticas catalãs com representação nas Cortes [Gerais, o Parlamento espanhol] não deem apoio a uma investidura de um futuro governo espanhol que não se comprometa a trabalhar para tornar efetivas as condições para celebrar um referendo", indica a resolução alvo de acordo entre ERC e Junts e que será votada pelo Parlamento catalão na sexta-feira, 29, dia em que o líder do PP Alberto Núñez Feijóo se submete a um novo voto de investidura após ter falhado o primeiro no dia 27.Esta sexta-feira, Alberto Núñez Feijóo só precisa de maioria simples, mas já no dia 27 obteve mais quatro votos contra que a favor.Noutra resolução conjunta, os partidos independentistas catalães mantêm ainda "a necessidade de uma lei de amnistia para deixar sem efeito o que se tinha definido como uma infração penal ou administrativa relativa à defesa do exercício ao direito da autodeterminação da Catalunha".Face à investidura de Feijóo que se adivinha fracassada, o rei deverá abrir uma nova ronda de consulta aos partidos espanhóis e convidar outro candidato a formar governo, o que dará a oportunidade a Sánchez.