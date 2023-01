Papa Francisco confia à Virgem Maria "amado" antecessor Bento XVI

O Papa Francisco confiou este domingo à Virgem Maria o "amado" papa Bento XVI, o seu antecessor que morreu no sábado aos 95 anos de idade e cujo funeral se realiza na quinta-feira.







Vatican Media/­Handout via REUTERS

"Hoje confiamos à Mãe Santíssima o nosso amado Papa emérito Bento XVI para que o acompanhe na sua passagem deste mundo para Deus", disse o pontífice argentino durante a sua homilia para a primeira missa do ano, na Basílica de São Pedro.Francisco, que foi eleito em 2013 após a histórica demissão de Ratzinger do pontificado, expressou logo no sábado a sua gratidão pelo seu serviço: "Falando de graciosidade, neste momento, os pensamentos vão espontaneamente para o nosso querido Papa Emérito Bento XVI (...) lembramo-nos da sua personalidade, tão nobre, tão gentil".O pontífice argentino deverá também falar na oração semanal do Angelus ao meio-dia a uma multidão na Praça de S. Pedro.Francisco celebrará na quinta-feira de manhã o funeral do primeiro papa alemão na história moderna - que foi chefe da Igreja Católica de 2005 a 2013 - um evento sem precedentes nos dois mil anos de história da Igreja Católica, ao qual se espera a participação de milhares de fiéis.O público poderá visitar o corpo de Joseph Ratzinger a partir de segunda-feira de manhã na Basílica de São Pedro antes de ser enterrado numa cripta após o seu funeral.A sua capela funerária abrirá segunda-feira na Basílica do Vaticano e os fiéis poderão despedir-se dele até quinta-feira, quando Francisco presidirá ao seu funeral na Praça de São Pedro antes do seu enterro na cripta da igreja.O papa emérito Bento XVI abalou a Igreja ao resignar do pontificado por motivos de saúde, a 11 de fevereiro de 2013, dois meses antes de comemorar oito anos no cargo.Joseph Ratzinger, que foi papa entre 2005 e 2013, nasceu em 1927 em Marktl am Inn, na diocese alemã de Passau, tornando-se no primeiro alemão a chefiar a Igreja Católica em muitos séculos e um representante da linha mais dogmática da Igreja.Os abusos sexuais a menores por padres e o "Vatileaks", caso em que se revelaram documentos confidenciais do papa, foram temas que agitaram o seu pontificado.Bento XVI classificou os abusos como um "crime hediondo" e pediu desculpa às vítimas.O funeral de Bento XVI realiza-se na quinta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano, às 9h30 locais (8h30 em Lisboa), numa celebração presidida pelo Papa Francisco.