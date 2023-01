O último adeus dos fiéis a Bento XVI

O velório do Papa emérito Bento XVI foi aberto ao público esta segunda-feira às 09:00 locais (08:00 em Lisboa) quando centenas de pessoas já aguardavam na fila para entrar na Basílica de São Pedro, no Vaticano.





O corpo de Bento XVI, que morreu em 31 de dezembro aos 95 anos, foi colocado na nave central da Basílica de São Pedro, em frente ao chamado altar da confissão, ao lado do famoso dossel de Bernini.O velório ficará aberto ao fiéis para o último adeus a Bento XVI até às 19:00 locais de hoje (18:00 em Lisboa).Os restos mortais de Bento XVI foram trasladados do mosteiro Mater Ecclesiae, nos Jardins do Vaticano, onde o Papa emérito morava desde 2013, para a Basílica de São Pedro.O Papa emérito Bento XVI abalou a Igreja ao resignar do pontificado por motivos de saúde, a 11 de fevereiro de 2013, dois meses antes de comemorar oito anos no cargo.Joseph Ratzinger, que foi Papa entre 2005 e 2013, nasceu em 1927 em Marktl am Inn, na diocese alemã de Passau, tornando-se no primeiro alemão a chefiar a Igreja Católica em muitos séculos e um representante da linha mais dogmática da Igreja.Os abusos sexuais a menores por padres e o "Vatileaks", caso em que se revelaram documentos confidenciais do papa, foram temas que agitaram o seu pontificado. Bento XVI classificou os abusos como um "crime hediondo" e pediu desculpa às vítimas.O funeral de Bento XVI realiza-se na quinta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano, às 09:30 locais (08:30 em Lisboa), numa celebração presidida pelo Papa Francisco.