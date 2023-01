Papa emérito morreu no sábado e estará a partir de amanhã em câmara ardente na Basílica de São Pedro. Ratzinger tinha 95 anos.

As últimas palavras de Bento XVI: "Jesus, amo-te"

Antes de morrer, no sábado, às 9h34, o papa Bento XVI terá dito em alemão: "Jesus, ich liebe dich" ("Jesus, amo-te", na tradução para português). As últimas palavras de Joseph Ratzinger foram reveladas por fontes próximas do Vaticano ao jornal argentino La Nación.