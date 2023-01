Marcelo deseja paz na Ucrânia, descida da inflação e menos pobreza em 2023

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, formulou como desejos de ano novo paz na Ucrânia, descida da inflação e menos desigualdades e menos pobreza em Portugal, considerando que 2022 não deixa saudades.







O chefe de Estado falava à RTP na residência oficial do embaixador de Portugal em Brasília, onde na noite de passagem de ano ofereceu um jantar a representantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que estão na capital brasileira para a posse de Luiz Inácio Lula da Silva como Presidente do Brasil."Muito bom ano também a todos os portugueses, através da RTP, que é de todos os portugueses", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.Interrogado sobre quais os seus desejos para 2023, o chefe de Estado respondeu: "Paz no mundo, o que significa em primeira linha a paz na Ucrânia. Em segundo lugar, que a inflação desça consideravelmente e que não haja desemprego"."Que não toque o desemprego e que melhore a situação em termos de inflação, que é o flagelo de facto que neste momento se tem. E depois, em terceiro lugar, eu diria que pudesse haver menor desigualdade e menor pobreza", completou.Estas "são as grandes preocupações, e ao mesmo tempo os grandes desejos e os grandes votos" do Presidente da República para 2023.Quanto a 2022, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou: "Não me deixa saudades, não". O chefe de Estado afirmou que aquilo que mais o marcou foi a guerra na Ucrânia, iniciada com a invasão russa de 24 de fevereiro de 2022."Espero que seja possível até ao fim do ano ver caminhos de saída para a guerra, que significa caminhos de saída para a situação económica e financeira em todo o mundo", acrescentou.