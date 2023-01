Esteve no furacão dos abusos sexuais na Igreja, na luta contra o preservativo e o aborto, e escândalos de corrupção e nepotismo abalaram o fim do seu ministério. O seu secretário pessoal diz que foi tudo obra do diabo.

Bento XVI: o Papa e as sombras do demónio

Domingo de Páscoa, 27 de março de 2005. Quando as portadas da janela da biblioteca do Vaticano se abriram de par em par, os mais de 70 mil fiéis presentes na praça de São Pedro (assim como o universo católico em geral) perceberam que a longa peregrinação de João Paulo II estava prestes a chegar ao fim (visitou 129 diferentes países em 37 anos de pontificado). Do cimo do Palácio Apostólico, à beira de completar 85 anos, Karol Wojtyla exibia ao mundo... o inevitável. Prostrado pela doença, já nem a bênção conseguiu pronunciar perante uma multidão visivelmente consternada. Seis dias depois, a 2 de abril, a Cúria Romana anunciava a sua morte.