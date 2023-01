Shakira atacou Piqué mas fez ricochete - das marcas à acusação de plágio

Shakira lançou mais uma música após a sua separação de Piqué, em junho. Bzrp Music Sessions #53 está cheia de recados para o ex-companheiro e a sua atual namorada, Clara Chía Martí. "Tanto que finges ser um campeão e quando precisei de ti, deste a tua pior versão" são dois dos primeiros versos no novo single de Shakira que deixam prever o resto da música, cheia de mensagens.







No refrão, é feita a primeira menção à nova namorada de Piqué, Clara Chía Martí, de apenas 23 anos: "Eu superei-te e é por isso que estás com uma rapariga como tu". Mas não fica por aqui: "Sem ressentimentos, bebé, desejo-te felicidades com a minha suposta substituta". A mensagem que causou mais impacto nas redes sociais foi: "Eu valho por duas de 22, trocaste um Ferrari por um Twingo, trocaste um Rolex por um Casio".Piqué e Clara Chía Martí foram vistos juntos pela primeira vez em agosto de 2022 e mantêm uma relação desde então.Na segunda parte da música, Shakira continua: "Compreende que a culpa não é minha que te critiquem, eu só faço música, lamento que te sal-pique. Deixaste-me como vizinha da minha sogra, com a imprensa à porta e a dívida às Finanças. Pensaste que me tinhas magoado e tornaste-me mais dura, as mulheres já não choram, as mulheres faturam".Em apenas um dia, Bzrp Music Sessions #53 tem mais de 66 milhões de visualizações no Youtube e encontra-se no top 1 das tendências da mesma plataforma.A música causou várias reações nas redes sociais, incluindo por parte da Renault e da Casio, marcas a que Shakira se refere. A Renault colocou na sua conta espanhola a fotografia de um Renault Twingo, que na música foi comparado com um Ferrari, com o número 22 e com a descrição: "Para tipos e tipas como tu. Sobe o volume".A Casio também utilizou a sua conta espanhola para fazer uma referência à música e considerou "encanta-nos que isto nos salpique", fazendo referência ao trocadilho da cantora com o nome do ex-jogador.Também nas sedes sociais se têm espalhado vários memes sobre a música, especialmente sobre as mensagens deixadas pela cantora ao ex-companheiro.Mas surgiu outra polémica: a cantora venezuelana Briella acusou Shakira de plágio devido às parecenças de Bzrp Music Sessions #53 com Solo Tú, lançada em junho de 2022, e escreveu um tweet a perguntar aos seguidores se também conseguiam identificar as parecenças.As opiniões dividiram-se, com alguns utilizadores a considerar que Briella foi "roubada" e outros a argumentar que as semelhanças entre as músicas não são suficientes para ser considerado plágio.Tanto Piqué como a sua namorada optaram por não responder publicamente. Porém, algumas pessoas que se relacionam com o casal tomaram uma posição em sua defesa. Víctor Navarro, jornalista da Kings League, referiu que Clara Chía Martí é muito trabalhadora mas que "tem passado muito mal, especialmente por causa dos paparazzi".O ex-futebolista não se prenunciou diretamente mas, segundo Kiki Calleja, repórter do programa televisivo espanhol Sálvame, "a equipa de Piqué está bastante indignada com a letra de Shakira, dizem que é escandalosa e brutal". Além disso, terá também partilhado com a repórter que "Piqué está muito chateado" e que quer que "Shakira deixe Barcelona o mais rápido possível", de regresso a Miami.Piqué não deverá "fazer nenhuma declaração pública contra Shakira nem iniciar nenhuma ação legal porque não quer modificar o acordo em que tanto trabalharam" para estabelecer a guarda dos filhos.A cantora colombiana e o ex-jogador de futebol catalão tiveram uma relação de 12 anos e têm dois filhos em comum, Milan de 9 anos e Sasha de 7.