Última música de Shakira já não tem Piqué em destaque. Agora é a vez dos filhos

A cantora colombiana Shakira lançou uma nova música, esta quinta-feira, bastante diferente daquilo a que tem habituado os fãs nos últimos tempos. Piqué e a história de traição que terminou com a relação do casal deixou de ser o tema principal, passando o foco deste novo single para os filhos do casal.



Shakira já tinha dito em entrevistas que escrever músicas era "como ir à terapia" e parece que o voltou a fazer em Acróstico, a canção onde deixa bem claro o amor que sente por Milan (de 10 anos) e Sasha (de 8).





A carregar o vídeo ... Shakira

Tópicos Shakira Piqué música

"Vocês ensinaram-me que o amor não é uma farsa e que quando é real não acaba. Tentei que não me vissem chorar, que não vissem a minha fragilidade. Mas as coisas não são como sonhamos, às vezes corremos, mas não chegamos. Nunca duvidem que eu estarei aqui", canta a colombiana numa versão a solo.Mas a música é mais que uma declaração de amor, uma vez que está cheia de ensinamentos que a artista quer deixar aos menores como "aprender a perdoar é sábio, que só o amor saia dos vossos lábios" e "vocês têm que rir da vida, mesmo que as feridas doam, têm que dar todo o coração".Já o videoclipe, ao contrário dos últimos, foi todo realizado com ilustrações onde as crianças são representadas como dois pintainhos que saem dos ovos para começar a voar.Shakira encontra-se agora a viver em Miami, nos Estados Unidos, lugar para onde se mudou com os dois filhos em abril deste ano.