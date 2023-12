'O que é o Hamas', Costa e Pedro Mafama foram das principais pesquisas da Google

A Google revela, todos os anos, as palavras mais populares na pesquisa em Portugal e no mundo. Mas este ano, decidiu fazer uma coisa diferente como forma de celebrar o seu 25.º aniversário e não apresentou uma retrospectiva apenas de 2023, mas sim do total dos últimos 25 anos, como forma de mostrar quais os temas, os momentos, as personalidades, e outros tópicos que foram os mais pesquisados na Google a nível mundial.





Os temas mais pesquisados em Portugal em 2023 foram, segundo a Google, António Costa e o Papa Francisco. O líder da Igreja Católica surge no topo das tendências no ano em que visitou Portugal no âmbito da Jornada Mundial da Juventude. Já o nome de António Costa disparou nas pesquisas neste final de ano, com a demissão e a queda do Governo. Ainda sobre a crise política, Pedro Nuno Santos foi a sexta personalidade mais pesquisada e João Galamba ocupa o décimo lugar. Ainda a nível nacional, o cantor Pedro Mafama foi o segundo mais pesquisado e o ator João Catarré o terceiro.Para se manterem informados sobre o estado do mundo, os portugueses pesquisaram várias vezes "O que é o Hamas?", mas também informações sobre o chatbot de Inteligência Artificial, ChatGPT.Outro dos temas mais pesquisados este ano foi a transferência de Enzo Fernández para o Chelsea (foi o jogador mais pesquisado no País este ano). O brasileiro Arthur Cabral foi o segundo mais pesquisado, à frente de João Moutinho. Em termos de entretenimento cinematográfico (sem surpresa), no top estão os dois filmes mais badalados do ano: Oppenheimer e Barbie. A fechar o pódio está a série nacional produzida pela Netflix, Rabo de Peixe. Na música, Pedro Mafama foi o cantor português que se destacou nas pesquisas no Google, à boleia do single "Preço Certo", do seu disco Estava No Abismo Mas Dei Um Passo Em Frente.Shakira foi também uma das celebridades que suscitou mais interesse nas pesquisas de Google, depois do anúncio do seu divórcio com o jogador Piqué. Os portugueses foram em busca da canção "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", na qual a colombiana lançava farpas ao jogador e à sua namorada (a namorada de Piqué, Clara Chia, foi a oitava figura internacional mais pesquisada). Mas em música os campeões foram mesmo os Coldplay (que deram dois concertos esgotados em Coimbra).Já sobre as mortes mais pesquisadas em Portugal, o ator português Luís Aleluia lidera o ranking, seguido pela cantora Tina Turner e por Matthew Perry (o ator de Friends).