Shakira dá a primeira entrevista depois da separação

Shakira deu a primeira entrevista, depois da separação do ex-marido, ao canal mexicano Las Estrelas, do grupo Televisa, no fim de semana passado. A cantora também falou, pela primeira vez, sobre as músicas lançadas no início do ano, com menções à suposta infidelidade de Gerard Piqué.







REUTERS/Eduardo Munoz

"Consegui sentir que sou suficiente, algo que nunca pensei que pudesse acontecer", disse Shakira durante a entrevista, citada pelo jornal espanhol El País."Também comprei aquela história de que a mulher precisa de um homem para se completar, de uma família... Também tinha esse sonho. Nem todos os sonhos se realizam, mas a vida encontra uma forma de te compensar", continua. "Agora sinto-me completa porque sinto que dependo de mim e também tenho dois filhos que dependem de mim, então tenho que ser mais forte que uma leoa".Durante a entrevista, conduzida pelo jornalista Enrique Acevedo, a cantora fez ainda referência ao lançamento da música Bizarrap Session 53 (em conjunto com o produtor argentino Bizarrap), onde fala sobre a separação, a traição de Gerard Piqué e a atual namorada do ex-marido, Clara Chía."Entrei no estúdio de uma forma e saí de outra", disse Shakira, citada pelo El País."Eu estaria num lugar muito diferente se não tivesse essa música."Músicas como Te Felicito, Monotonía e TQG, com a cantora Karol G, também fazem referência ao antigo relacionamento de Shakira. O fim da relação, foi anunciado, após 12 anos, através de um comunicado, feito em junho de 2022, que pedia "respeito à privacidade" dos dois."Estou pronta para o próximo round, que venha a vida e que me mostre o que há mais pela frente", assinala a cantora, num excerto da entrevista publicado pela página do canal, no Twitter.