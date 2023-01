Namorada de Piqué internada em hospital após ataque de ansiedade

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

No início do ano, Clara Chía era uma pessoa relativamente anónima. Até que a ex-mulher do seu namorado lançou uma canção que a tornou numa celebridade de um dia para o outro. A música mais ouvida do ano foi feita por Shakira, onde ataca Piqué e a sua nova namorada, Clara. E a jovem de 23 anos passou a ser conhecida por centenas de milhares de pessoas pelo mundo fora. Pressão mediática fez com que tivesse de procurar ajuda médica, tendo sido internada num hospital em Barcelona.







"Tiene nombre de persona buena/ Claramente no es como suena", cantou Shakira em BZRP Music Sessions #53 (produzida por Bizarrap), a canção onde atacava Piqué e a sua nova namorada. A palavra "Claramente" é um ataque (pouco) velado à nova namorada do antigo jogador do Barcelona. Na canção, a cantora colombiana acusa Chía de não ser uma boa pessoa. Milhares de fãs de Shakira saíram em busca de Chía e acusam-na de ter destruído o casamento dos dois milionários. Segundo o jornal El Periódico, Clara Chía sofreu um ataque de ansiedade, tendo procurado ajuda numa clínica privada de Barcelona.O primeiro abalo à privacidade de Clara aconteceu em agosto de 2022, quando o diário britânico The Sun revelou a identidade de Clara, a amante de Piqué que tinha contribuído para o fim da relação entre o futebolista e a cantora. No entanto, a privacidade da jovem sofreu um novo embate quando Shakira lançou BZRP Music Sessions #53, a 13 de janeiro. Em 18 dias, a canção foi ouvida 240 milhões de vezes (só no YouTube).Entretanto, no dia 25 deste mês, Piqué publicou uma fotografia no Instagram onde aparecia ao lado da jovem.