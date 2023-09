Casa do filme de terror “Halloween” à venda por €1,6 milhões

Em 1978 a propriedade no sul da Califórnia foi usada na rodagem do filme de terror “Halloween”. Tem suscitado muito interesse.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Este ano um novo proprietário vai poder comemorar o Dia das Bruxas na casa que ficou famosa através do filme Halloween. Na saga, que começou em 1978, a residência pertencia a Laurie Strode, uma estudante que acabou por ser um dos alvos do serial killer Michael Myers. Na vida real, poderá pertencer à pessoa que pague 1,8 milhões de dólares (1,6 milhões de euros) por ela.



REUTERS/Mario Anzuoni

"Serviu de cenário ao filme de 1978, como a casa de Laurie Strode. Se a vir, reconhecerá a infame varanda onde Jamie Lee Curtis se sentou", escreveu a agente imobiliária Heidi Babcock no anúncio da eXp Realty.

Localizada numa rua arborizada, no sul da Califórnia, a habitação que foi colocada para venda no início do mês conta com quatro quartos. O abacateiro que surge representado no filme, enquanto Laurie desce as escadas da casa, ainda existe naquele pequeno terreno.



Halloween Movie / Instagram

Apesar da história assustadora à qual foi associada, o imóvel está situado numa zona "considerada um paraíso para quem gosta de caminhar", afirmou a agente imobiliária Heidi Babcock ao programa de televisão Good Morning America. "É raro que uma propriedade como esta surja nesta área. Esta casa excecional, que está na família há quatro gerações, é um local maravilhoso para viver, trabalhar e divertir-se numa das comunidades mais desejadas de Los Angeles."

De acordo com o agente, em apenas nove meses já existem várias pessoas interessadas na compra da propriedade. A maioria são fãs do filme de terror Halloween. "Quando as pessoas são fãs, são respeitosas e ficam entusiasmadas por lá estar."