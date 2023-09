Russell Brand. Tudo o que se sabe sobre as acusações de violação e abuso

O comediante e ator britânico está no centro de um documentário em que é denunciado por crimes cometidos contra quatro mulheres quando estava no topo da sua fama.

Russell Brand, ator e comediante britânico de 48 anos, está no centro de uma polémica devido à transmissão de um documentário e publicação de notícias que o descrevem como um violador e abusador. Quatro mulheres denunciaram-no e as reações não se fizeram esperar.



Reuters

Quem é Russell Brand?

O ator e comediante tem 48 anos e nasceu em Grays. Aos seis anos, os pais separaram-se e foi criado pela mãe.

Aos 16 anos, começou a consumir drogas. Tornou-se famoso a fazer stand-up comedy, tendo entrado no famoso festival de Edimburgo, o Fringe, em 2000.

Em 2003, fez tratamentos de reabilitação relacionados com o consumo de heroína.

Em 2004, já apresentava o programa televisivo Big Mouth, um spin-off do reality show Big Brother.

Continuou sempre a fazer espetáculos de stand-up e trabalhou na rádio. Em 2008 foi despedido da BBC Radio 2 por ter deixado mensagens explícitas de voz a um ator da série Fawlty Towers, Andrew Sachs, sobre uma ligação amorosa com a sua neta. Apesar deste escândalo, no mesmo ano entrou nos filmes de Hollywood Um Belo Par... de Patins. Em 2010 entraria no filme É Muito Rock, Meu (2010).

Foi também em 2010 que se casou com a cantora Katy Perry, mas divorciaram-se 14 meses depois.

Depois da pandemia, Russell Brand tem-se dedicado à indústria do bem-estar, publicando vídeos no YouTube. Um foi retirado pelo site por propagar desinformação sobre a covid-19. Em julho, ele e a mulher, Laura, foram os anfitriões de um evento de bem-estar.

Documentário revela quatro casos. Mas mais mulheres denunciaram

No documentário Russell Brand: In Plain Sight, transmitido no segmento Dispatches do Channel 4, são revelados quatro casos de violação, abuso sexual e abuso emocional de contra mulheres entre 2006 e 2013. Uma das alegadas vítimas revela que tinha 16 anos quando manteve uma relação com Russell Brand.





Trailer Russell Brand: In Plain Sight

A notícia, também revelada pelo jornal The Sunday Times, fez com que mais mulheres denunciassem as suas histórias aos jornalistas. Esta segunda-feira, a Polícia Metropolitana revelou que tinha recebido uma queixa relativa a um caso ocorrido em 2003, no Soho, em Londres. "Contactámos pela primeira vez o The Sunday Times no sábado, dia 16 de setembro, e fizemos desde então contactos com o The Sunday Times e o Channel 4 para assegurar que quem acredite ter sido vítima de uma agressão sexual saiba como fazer queixa dentro da polícia."

O documentário foi visto por mais de dois milhões de pessoas.

Investigações internas na BBC e Channel 4

O comediante está a ser alvo de investigações internas nas instituições onde trabalhou. Uma das alegadas vítimas, "Alice" (nome fictício) contou que durante a relação que mantiveram por três meses um motorista da BBC ia buscá-la à escola e deixava-a na casa de Russell Brand. Ela tinha 16 anos e ele, 31.

Tanto o canal público britânico como o Channel 4, onde Russell Brand apresentou o programa Big Brother’s Big Mouth, estão a investigar as suas condutas. O Channel 4 removeu das suas plataformas de streaming os conteúdos protagonizados pelo comediante.

Numa reação à notícia, Lucy Fraser, secretária da Cultura do governo de Rishi Sunak, deverá confirmar que as acusações serão alvo de investigação criminal. Fonte oficial do primeiro-ministro britânico considerou as alegações "muito graves e preocupantes".

A editora Pan Macmillan suspendeu o acordo de publicação com Russell Brand na sequência das acusações. "São alegações muito graves e face a elas, a Bluebird [chancela que publicou obras de Brand] decidiu suspender todas as publicações futuras com Russell Brand." Tal deverá afetar a publicação da nova versão do livro Recovery: Freedom from our Addictions (Recuperação: Libertar-nos dos nossos vícios, em tradução livre) prevista para maio de 2024.



Também foi anunciado o adiamento da tour de Brand.

Pai de Russell Brand critica notícia

Ronald Brand, o pai de Russell, reagiu à polémica através do Facebook. O fotógrafo de 80 anos escreveu: "É mesmo esta a coisa mais importante a acontecer no mundo? Imigrantes? Custo de vida? Milhares mortos na Ucrânia? Quem faz as prioridades na BBC News? Quem é que está mesmo a liderar esta vingança?"

Noutro post, escreveu: "Com muitos a lutar para pagar as contas. As acusações não provadas de há 15 anos são as que lideram a BBC News?".

Russell Brand nega as acusações

O comediante e ator negou tudo num vídeo divulgado antes de as notícias saírem. Assumiu que era "muito promíscuo" na altura a que se referem as acusações, entre 2006 e 2013, mas alega que "as relações eram absolutamente sempre consensuais".