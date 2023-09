“Este é o primeiro sítio que visitamos onde a Angie sorriu”, confidenciou Brad Pitt a Tom Bove, o antigo dono do Château Miraval, em França. Era um bom presságio para o engenheiro da Academia Naval dos Estados Unidos que queria alugar a propriedade em 2008. Mas o que começou como um conto de fadas – com o casal e os 4 filhos (ainda não tinham nascido os gémeos) a percorrer a Provença de helicóptero à procura de uma propriedade – tornou-se uma disputa em tribunal com trocas de acusações de traição e violência.