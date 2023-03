Príncipe William em visita surpresa à Polónia

Herdeiro do trono britânico encontrou-se com tropas polacas e britânicas, e esteve com refugiados da guerra.

William viajou até Rzeszow, no sudeste da Polónia. Esteve com o ministro da Defesa polaco, Mariusz Blaszczak."Estou aqui porque quero agradecer pessoalmente às tropas polacas e britânicas que trabalham numa parceria crucial e próxima", afirmou o príncipe, numa declaração dada aos media polacos. "Também quero prestar homenagem à humanidade inspiradora do povo polaco. Abriram os vossos corações tanto quanto abriram as vossas casas."Segundo o seu porta-voz, a viagem de William está a decorrer sob apertada segurança, e acontece a seu pedido.O príncipe de Gales irá ainda viajar até Varsóvia, para visitar um edifício de escritórios que foi convertido num centro para alojar 300 mulheres e crianças ucranianas que fugiram da guerra.Na quinta-feira, 23, William deixará uma coroa de flores no Memorial ao Soldado Desconhecido de Varsóvia. Em 1996, os seus avós, a rainha Isabel II e o príncipe Filipe, também passaram por este local.O príncipe de Gales irá ainda encontrar-se com Andrzej Duda, o presidente da Polónia. "Irei reiterar a relação profunda partilhada pelas nossas duas nações e reforçar o meu apoio e gratidão constantes ao povo polaco", garantiu William.A visita será concluída num refeitório onde irá conhecer jovens refugiados ucranianos que se instalaram em Varsóvia.