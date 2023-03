Princesa Lilibet foi batizada (Carlos III e William foram convidados mas não apareceram)

A filha do príncipe Harry e de Meghan Markle foi batizada numa pequena cerimónia que decorreu na Califórnia na passada sexta-feira. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo casal que disse ainda ter optado por fazer uma celebração anglicana com cerca de vinte a trinta amigos.







Segundo o Daily Mail , uma fonte próxima dos duques de Sussex terá avançado que tanto o rei Carlos III como Camilla e o príncipe William foram convidados, mas recusaram estar presentes no evento. Agora, sabe-se que o rei esteve reunido com o governador da Austrália no Palácio de Buckingham, enquanto a rainha estava de luto pela morte de seu cunhado.A cerimónia foi presidida pelo bispo anglicano de Los Angeles, o reverendo John Taylor, e o cargo de padrinho foi dado a Tyler Perry, um bilionário amigo da família, que os acolheu na chegada do casal à Califórnia.A data ficou ainda marcada pelo facto de Harry e de Meghan se terem referido à filha como "princesa". Anunciando assim, que os dois filhos do casal - até aqui sem títulos - passam a ser tratados por "príncipe" e "princesa". Algo que só aconteceu depois da subida de Carlos III, avô de Archie e Lilibet, ao trono.