Herdeiras dos tronos trocam as tiaras por camuflados

Seja qual for a qualificação universitária da princesa Leonor de Espanha, a sua primeira profissão será sempre a de militar, tal como o pai, Felipe VI, e o avô, D. Juan Carlos. A partir de agosto, ainda com 17 anos, Leonor iniciará a sua formação como herdeira do trono. Durante três anos, e antes de fazer um curso superior, a filha mais velha dos Reis Felipe e Letizia passará pelas três academias: Terra, Armada e Ar. Leonor de Borbón, que atinge a maioridade a 31 de outubro, vai começar na Academia Militar de Saragoça, uma das mais prestigiadas do mundo, onde fará o primeiro curso e jurará bandeira.