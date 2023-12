Príncipe Louis participa no concerto de Natal e volta a ser o centro das atenções

A família real britânica reuniu-se para o tradicional "Juntos no Natal" uma celebração organizada pela princesa de Gales, Kate Middleton. A festa foi gravada na sexta-feira na Abadia de Westminster e será emitida na televisão inglesa na véspera de Natal.







Chris Jackson/Pool via REUTERS

William e Kate marcaram presença este ano, e pela primeira vez, na companhia dos três filhos. George, Charlotte e Louis tiveram lugar na primeira fila e como não podia deixar de ser foram o centro das atenções. Os mais velhos - George, o candidato à sucessão ao trono de 10 anos, Charlotte, de 8 anos - pela forma adulta como se comportam, enquanto o mais novo, Louis, de 5 anos, pelas suas travessuras.Foi já no final do concerto de canções de Natal organizado pela mãe, que o jovem príncipe soprou a vela da irmã mais velha. Também à saída, parou para falar com uma estátua. Louis começou a ser presença mais assídua em eventos públicos aquando da celebração do Jubileu de platina da sua bisavó, a rainha Isabel II, que se celebrou em 2022. Sempre que aparece acaba por 'roubar' as atenções com as suas caretas e impaciência típicas da idade.Além do príncipe herdeiro da coroa britânica e da sua família, assistiram à cerimónia vários membros da família real e algumas celebridades, como o cantor Adam Lambert.